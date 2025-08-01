Samsung чи LG: експерти порівняли топові телевізори і сказали, який краще (фото)

Суперництво між LG і Samsung можна порівняти з протистоянням iPhone і Android. Обидва бренди дуже популярні, обидва роблять висококласні телевізори — і зробити вибір буває складно.

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Тут може допомогти специфіка кожного з цих брендів, пише techradar.com. Видання нагадує, що телевізори Samsung регулярно стають лідерами списку найкращих міні-LED-телевізорів, а LG — очолюють список найкращих OLED-телевізорів. З флагманськими моделями все більш-менш зрозуміло, зазначили експерти, — і вирішили порівняти моделі середнього цінового діапазону. Для такого порівняння взяли Samsung QN80F і LG B5.

Передача кольору

І телевізори Samsung, і телевізори LG володіють винятковою передачею кольору: кольори на моделях Samsung mini-LED зазвичай яскравіші та соковитіші, а на OLED-телевізорах LG — глибші та насиченіші.

Samsung QN80F (ліворуч) передавав кольори гірше, ніж LG B5 Фото: Future

Експеримент це підтвердив: кольори на телевізорі QN80F виглядали яскравими, але їм не вистачало глибини, яку показала модель B5. А вимірювання колірного охоплення UHDA-P3 на обох телевізорах дало результати 93,05% на Samsung QN80F і 99,5% н LG B5, так що цей раунд LG виграв.

Яскравість і відображення

Samsung QN80F впевнено виграє в яскравості. Вимірявши пікову яскравість HDR моделі B5, експерти з'ясували, що вона склала 668 ніт у режимі "Кіно", тоді як Samsung QN80F показав 1106 ніт у тому ж режимі. Різницю в яскравості майже в 500 ніт легко оцінити, констатують фахівці.

Samsung QN80F (ліворуч) виграв за яскравістю у LG B5 Фото: Future

Що стосується відбивної здатності екранів, то на обох телевізорах за яскравого освітлення під час перегляду "темних" сцен відзначалися відволікаючі дзеркальні відблиски.

Рівні чорного

Більш висока яскравість QN80F забезпечує і більш виражений контраст завдяки більшій різниці яскравості між світлими і темними тонами. Але при найближчому розгляді стає зрозуміло, що контрастність і рівень чорного — це ті області, де виграють OLED-дисплеї.

Samsung QN80F програв LG B5 за передачею чорного

Чорний колір на моделі B5 також має чорнильний відтінок, який так цінують шанувальники OLED-дисплеїв. На QN80F це виглядало більш сірим — а тому і менш ефектним.

Експерти дійшли висновку, що переміг усе-таки телевізор LG. Модель Samsung QN80F значно виграє за яскравістю, але за всіма іншими параметрами перевагу втримав LG B5.

Раніше Фокус писав про те, які телевізори підійдуть геймерам. Зокрема, фанатам відеоігор рекомендують модель LG C4 (хоча і для перегляду фільмів вона теж чудово підійде).

А китайська компанія Hisense, що виробляє, зокрема, і телевізори, раніше представила лазерний проектор PT1, який перетворить кімнату на кінотеатр.