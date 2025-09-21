Эксперты сравнили дорогой и дешевый телевизоры Samsung: результаты их удивили (фото)
Бренд Samsung сейчас идет в лидерах не только среди компаний, выпускающих смартфоны, но и среди производителей телевизоров. Эксперты задались вопросом – насколько будут отличаться в использовании флагманский OLED-телевизор Samsung от его же бюджетного OLED-телевизора.
Одним из лучших телевизоров на сегодняшний день считается Samsung S95F, вышедший в 2025 году, пишет techradar.com. Его решили сравнить с гораздо более скромным S85F.
Яркость
Этот критерий показал самое большое различие между двумя телевизорами. При тестировании измеренная пиковая яркость HDR у S95F в режиме "Кинорежиссер" составила 2132 нит, а у S85F – 777 нит.
В полноэкранном режиме HDR у S95F она составила 390 нит, а у S85F – 147 нит. Разрыв в яркости был наиболее заметен при просмотре изображений с более светлыми цветами, таких как сцена со снегом.
Цвет
На телевизоре S95F цвета выглядели намного ярче и живее по сравнению с S85F.
Однако и бюджетная модель показала себя вполне достойно: цветопередача у дешевого телевизора была точная и насыщенная, и его более дорогой «соперник» выигрывал благодаря большей яркости.
Темные сцены и контраст
Оба телевизора показали отличную контрастность даже при просмотре сцен с тусклым освещением (для примера взяли фильм "Бэтмен" 2022 года). И более дорогая, и более дешевая модели демонстрировали превосходную контрастность и детализацию теней.
Но при более ярком освещении S95F доказал, насколько эффективным является его более высокий уровень яркости и отсутствие бликов.
В целом, эксперты пришли к выводу, что, хотя Samsung S95F подтвердил свой статус премиальной модели, переплачивать может оказаться и необязательно: Samsung S85F тоже показал очень хорошие результаты, и его вполне можно рекомендовать даже продвинутым зрителям.
Ранее эксперты сравнили топовые телевизоры и сказали, какой лучше. Тогда речь шла тоже о телевизорах Samsung, но о других моделях – QN80F и LG B5.
Также стало известно, что сон у телевизора может быть полезным. Обычно медики это не одобряют, но для некоторых людей телевизор является частью ритуала засыпания.