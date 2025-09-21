Эксперты сравнили дорогой и дешевый телевизоры Samsung: результаты их удивили (фото)

Бренд Samsung сейчас идет в лидерах не только среди компаний, выпускающих смартфоны, но и среди производителей телевизоров. Эксперты задались вопросом – насколько будут отличаться в использовании флагманский OLED-телевизор Samsung от его же бюджетного OLED-телевизора.

Одним из лучших телевизоров на сегодняшний день считается Samsung S95F, вышедший в 2025 году, пишет techradar.com. Его решили сравнить с гораздо более скромным S85F.

Яркость

Этот критерий показал самое большое различие между двумя телевизорами. При тестировании измеренная пиковая яркость HDR у S95F в режиме "Кинорежиссер" составила 2132 нит, а у S85F – 777 нит.

Samsung S95F (справа) и Samsung S85F (слева)

В полноэкранном режиме HDR у S95F она составила 390 нит, а у S85F – 147 нит. Разрыв в яркости был наиболее заметен при просмотре изображений с более светлыми цветами, таких как сцена со снегом.

Цвет

На телевизоре S95F цвета выглядели намного ярче и живее по сравнению с S85F.

Телевизоры S95F (справа) и S85F (слева)

Однако и бюджетная модель показала себя вполне достойно: цветопередача у дешевого телевизора была точная и насыщенная, и его более дорогой «соперник» выигрывал благодаря большей яркости.

Темные сцены и контраст

Оба телевизора показали отличную контрастность даже при просмотре сцен с тусклым освещением (для примера взяли фильм "Бэтмен" 2022 года). И более дорогая, и более дешевая модели демонстрировали превосходную контрастность и детализацию теней.

Телевизоры Samsung S95F (справа) и Samsung S85F (слева) Фото: Future

Но при более ярком освещении S95F доказал, насколько эффективным является его более высокий уровень яркости и отсутствие бликов.

В целом, эксперты пришли к выводу, что, хотя Samsung S95F подтвердил свой статус премиальной модели, переплачивать может оказаться и необязательно: Samsung S85F тоже показал очень хорошие результаты, и его вполне можно рекомендовать даже продвинутым зрителям.

