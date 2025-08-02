Сон у телевизора может быть полезным, но не для всех: что говорит врач

Многие советы по гигиене сна далеко не привлекательны. Например, просыпание ежедневно в одно и то же время, а ведь существуют выходные. Также советуют избегать кофеин ближе к ночи.

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Хорошая новость заключается в том, что один пример гигиены сна недавно был опровергнут (в определенной степени). Это просмотр — или даже больше, прослушивание — телешоу перед сном. Об этом пишет Huff Post.

"Многие люди спрашивают меня, нормально ли засыпать во время просмотра телевизора", — сказала врач Эмма Лин, сертифицированный пульмонолог, специалист по медицине сна и соучредитель ReadyO2.com.

Некоторым людям это подходит

Реальность такова, что некоторым людям это как раз подходит.

Обычно мы слышим, что важно избегать экранов перед сном, поскольку они излучают синий свет, который может замедлять выработку мелатонина и нарушать наши циркадные ритмы (или "внутренние часы" нашего организма). Это может заставить наш организм думать, что уже пора просыпаться.

Все не так просто

Но, по словам врачей сна, все не так просто. Далее они объясняют, как просмотр телевизора перед сном может быть полезным и как это делать правильно. Просмотр телевизора может стать частью вашего режима перед сном.

Еще один совет по сну, который вы, вероятно, слышали: соблюдайте режим перед сном. Это может быть принятие душа, прием лекарств, чистка зубов и погружение под простыню. Режим помогает со сном, потому что со временем ваш мозг связывает эти два аспекта.

Для некоторых людей телевизор является частью этого процесса.

Телевизор является частью засыпания для некоторых людей Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

"Их мозг учится ассоциировать его с засыпанием, поэтому попытки заснуть без него вызывают тревогу", — сказал врач Честер Ву, медицинский консультант Rise Science, который имеет двойную сертификацию по психиатрии и медицине сна.

Дело не в том, что телевизор помогает им спать — дело в том, что он стал частью их привычки успокаиваться.

Просмотр телевизора в вашем распорядке еще более "нормальный", если его сочетать с другими здоровыми практиками сна.

Экраны телевизоров могут быть не той проблемой, о которой мы думали

"Хотя синий свет от телефонов или экранов часто обвиняют в плохом сне, мое исследование показало, что самым большим нарушителем на самом деле является отложение сна", — сказал эксперт.

Учитывая это, просмотр телевизора может быть лучшим вариантом по сравнению с прокруткой страниц на телефоне.

"Из всех видов деятельности, связанных с экраном, которыми люди занимаются перед сном, просмотр телевизора наименее мешает", — подчеркнул Градисар.

Телевизор — это пассивное устройство по сравнению с телефонами.

Просмотр телевизора может быть лучшим вариантом за телефон Фото: Freepik

Кроме того, свет может быть не таким ярким, а значит, не таким проблематичным, как мы думали. Лин сказал, что если экран не слишком яркий, а контент не беспокоит, "эффект незначительный".

Время перед телевизором может уменьшить ночную тревожность

Чувствуете повышенную тревожность ночью? Возможно, вы не можете перестать думать обо всем, что вам нужно сделать завтра, или у вас постоянно случаются "приступы вздрагивания"? Если да, вы не одиноки: согласно результатам опроса, опубликованного Американской психологической ассоциацией, 43% людей не спали ночью из-за стресса.

Просмотр телевизора может отвлечь ваши мысли от забот, позволяя вашему мозгу замедлиться и задремать.

Однако важно отметить, что другие исследования показали, что синий свет (или просто яркий свет) от экранов вреден. Ву сказал, что экран телевизора в темной комнате создает больше циркадных нарушений, чем тот же экран в яркой среде.

Если вы собираетесь заснуть под телешоу, врачи посоветовали придерживаться таких советов:

Установите таймер сна, чтобы телевизор выключался через 30-60 минут.

Наклоните экран от себя, чтобы он не светил прямо на вас.

Смотрите знакомые, успокаивающие шоу с низким уровнем драматизма.

Уменьшите громкость.

Используйте ночной режим или затемните экран.

Не надевайте наушники — звук, который попадает непосредственно в уши, поддерживает ваш мозг более бодрым.

Попробуйте очки, блокирующие синий свет.

Придерживайтесь других здоровых привычек сна (например, спать в прохладной, темной комнате; заниматься спортом; избегать кофеина; и придерживаться дневного сна примерно 20 минут).

Установите границы по времени перед экраном и времени сна.

Ложитесь спать каждую ночь в одно и то же время.

Если вы привыкли спать без телевизора или экрана, это может быть вашим лучшим вариантом. Если телевизор является частью вашего ночного распорядка, подумайте о том, чтобы придерживаться этих предыдущих рекомендаций, чтобы убедиться, что он наносит вам как можно меньше вреда.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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