Сон біля телевізора може бути корисним, але не для всіх: що каже лікарка

Багато порад щодо гігієни сну далеко не привабливі. Наприклад, прокидання щодня в один і той самий час, але ж існують вихідні. Також радять уникати кофеїн ближче до ночі.

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Гарна новина полягає в тому, що один приклад гігієни сну нещодавно був спростований (певною мірою). Це перегляд — або навіть більше, прослуховування — телешоу перед сном. Про це пише Huff Post.

"Багато людей запитують мене, чи нормально засинати під час перегляду телевізора", — сказала лікарка Емма Лін, сертифікована пульмонологиня, спеціалістка з медицини сну та співзасновниця ReadyO2.com.

Деяким людям це підходить

Реальність така, що деяким людям це якраз підходить.

Зазвичай ми чуємо, що важливо уникати екранів перед сном, оскільки вони випромінюють синє світло, яке може сповільнювати вироблення мелатоніну та порушувати наші циркадні ритми (або "внутрішні годинники" нашого організму). Це може змусити наш організм думати, що вже час прокидатися.

Усе не так просто

Але, за словами лікарів сну, усе не так просто. Далі вони пояснюють, як перегляд телевізора перед сном може бути корисним і як це робити правильно. Перегляд телевізора може стати частиною вашого режиму перед сном.

Ще одна порада щодо сну, яку ви, мабуть, чули: дотримуйтесь режиму перед сном. Це може бути прийняття душу, прийом ліків, чищення зубів і занурення під простирадло. Режим допомагає зі сном, тому що з часом ваш мозок пов'язує ці два аспекти.

Для деяких людей телевізор є частиною цього процесу.

Телевізор є частиною засинання для деяких людей Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

"Їхній мозок вчиться асоціювати його із засинанням, тому спроби заснути без нього викликають тривогу", — сказав лікар Честер Ву, медичний консультант Rise Science, який має подвійну сертифікацію з психіатрії та медицини сну.

Справа не в тому, що телевізор допомагає їм спати — справа в тому, що він став частиною їхньої звички заспокоюватися.

Перегляд телевізора у вашому розпорядку ще більш "нормальний", якщо його поєднувати з іншими здоровими практиками сну.

Екрани телевізорів можуть бути не тією проблемою, про яку ми думали

"Хоча синє світло від телефонів або екранів часто звинувачують у поганому сні, моє дослідження показало, що найбільшим порушником насправді є відкладення сну", — сказав експерт.

З огляду на це, перегляд телевізора може бути кращим варіантом порівняно з прокручуванням сторінок на телефоні.

"З усіх видів діяльності, пов’язаних з екраном, якими люди займаються перед сном, перегляд телевізора найменш заважає", — наголосив Градісар.

Телевізор — це пасивний пристрій порівняно з телефонами.

Перегляд телевізора може бути кращим варіантом за телефон Фото: Freepik

Крім того, світло може бути не таким яскравим, а отже, не таким проблематичним, як ми думали. Лін сказав, що якщо екран не дуже яскравий, а контент не турбує, "ефект незначний".

Час перед телевізором може зменшити нічну тривожність

Відчуваєте підвищену тривожність вночі? Можливо, ви не можете перестати думати про все, що вам потрібно зробити завтра, або у вас постійно трапляються "напади здригання"? Якщо так, ви не самотні: згідно з результатами опитування, опублікованого Американською психологічною асоціацією, 43% людей не спали вночі через стрес.

Перегляд телевізора може відволікти ваші думки від турбот, дозволяючи вашому мозку сповільнитися та задрімати.

Однак важливо зазначити, що інші дослідження виявили, що синє світло (або просто яскраве світло) від екранів шкідливе. Ву сказав, що екран телевізора в темній кімнаті створює більше циркадних порушень, ніж той самий екран у яскравому середовищі.

Якщо ви збираєтеся заснути під телешоу, лікарі порадили дотримуватися таких порад:

Встановіть таймер сну, щоб телевізор вимикався через 30-60 хвилин.

Нахиліть екран від себе, щоб він не світив прямо на вас.

Дивіться знайомі, заспокійливі шоу з низьким рівнем драматизму.

Зменште гучність.

Використовуйте нічний режим або затемніть екран.

Не одягайте навушники — звук, який потрапляє безпосередньо у вуха, підтримує ваш мозок більш бадьорим.

Спробуйте окуляри, що блокують синє світло.

Дотримуйтесь інших здорових звичок сну (наприклад, спати в прохолодній, темній кімнаті; займатися спортом; уникати кофеїну; та дотримуватися денного сну приблизно 20 хвилин).

Встановіть межі щодо часу перед екраном та часу сну.

Лягайте спати щоночі в один і той же час.

Якщо ви звикли спати без телевізора чи екрана, це може бути вашим найкращим варіантом. Якщо телевізор є частиною вашого нічного розпорядку, подумайте про те, щоб дотримуватися цих попередніх рекомендацій, щоб переконатися, що він завдає вам якомога менше шкоди.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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