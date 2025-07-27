"Просто будь собою" — погана порада, стверджує психолог: що натомість кажуть успішні люди

Часто ми чуємо: "Просто будь собою". Справжність — це ключ кар’єрного успіху та змістовного життя, кажуть люди. В епоху терапевтів зі штучним інтелектом та роботів-барист людяність — наша найбільша валюта.

Related video

Але ось у чому заковика: це погана порада. Про це пише CNBC.

Як ліцензована психотерапевтка Брітт Франк бачила, як часто люди борються з тим, що означає бути автентичним. Тиск бути "справжнім" весь час насправді може завдати більше шкоди, ніж користі.

Чому автентичність переоцінена

"Просто будь собою" може звучати гарно, але у вас більше одного "я", що знає кожен, хто коли-небудь мав внутрішній конфлікт. Одна частина вас може хотіти піти в спортзал, але інша просто хоче сидіти на дивані та дивитися серіали.

Життя в постійному стані суперечностей не робить вас лицеміром, воно робить вас людиною. Подумайте про останній раз, коли ви розривалися між рішеннями. Можливо, частина вас хотіла висловитися на зустрічі, а інша боялася осуду. Ці внутрішні дебати показують, що ваш розум — це складна екосистема думок, почуттів і бажань, а не єдина, фіксована сутність.

Ваше "я" залежить від багатьох факторів

Наша нервова система впливає на нашу поведінку набагато більше, ніж ми усвідомлюємо. Ви не та сама людина, коли добре відпочили, і коли працюєте на межі можливостей. Коли ви перебуваєте в стресі або тривозі, ви можете накричати на друга, навіть якщо це не ваш звичайний підхід. Цей момент може бути не тим, як ви хочете взаємодіяти, але наразі це все ще справжні ви.

"Я просто залишаюся собою" може бути виправданням для поганої поведінки

Хоча правда, що всі почуття є обґрунтованими, не вся поведінка є такою. Автентичність — це не перепустка для дій без урахування наслідків. Наприклад, хтось може використовувати "автентичність", щоб виправдати різку критику чи грубість. Така поведінка шкодить довірі та створює непотрібні конфлікти.

Регуляція своїх емоцій та пошук правильного балансу між чесністю та усвідомленням того, як ваші дії впливають на інших, має вирішальне значення для здорових стосунків, як на роботі, так і в житті.

Фото ілюстративне Фото: Shutterstock

Що робити замість цього

Більш ефективна стратегія — "керувати собою". Це означає розпізнавання всіх "я", включаючи гнівні, дружні, егоїстичні.

Керівництво собою також означає свідоме визначення того, які "я" проявляються в кожній ситуації та як. Коли ви керуєте собою, ви будете менш реактивними та краще реагуватимете на стресові фактори, а не на тригери.

Фото ілюстративне Фото: freepik

Ось чотири способи практикувати самолідерство:

Зосередьтеся на множинності. Ідея єдиного "автентичного "я" надмірно спрощує складну людську психіку. Жорстке дотримання однієї версії себе може здаватися захистом, але часто перетворюється на броню, яка обмежує ріст. Усвідомлення своєї внутрішньої множинності означає, що ви розумієте, як перемикатися між різноманітними "я" залежно від обставин.

Ідея єдиного "автентичного "я" надмірно спрощує складну людську психіку. Жорстке дотримання однієї версії себе може здаватися захистом, але часто перетворюється на броню, яка обмежує ріст. Усвідомлення своєї внутрішньої множинності означає, що ви розумієте, як перемикатися між різноманітними "я" залежно від обставин. Прагніть до узгодженості, а не до автентичності. Замість того, щоб шукати одне фіксоване "справжнє" "я", зосередьтеся на побудові стосунків між вашими внутрішніми частинами. Це може виглядати як розмова з різними частинами себе, ніби ви всі сидите за столом для конференцій. Коли ви визнаєте їх усі.

Замість того, щоб шукати одне фіксоване "справжнє" "я", зосередьтеся на побудові стосунків між вашими внутрішніми частинами. Це може виглядати як розмова з різними частинами себе, ніби ви всі сидите за столом для конференцій. Коли ви визнаєте їх усі. Оберіть самосвідомість замість самовираження. Вам не потрібно бути "справжнім" весь час. Що важливіше, ніж випалювати все, що ви відчуваєте чи думаєте в режимі реального часу, так це усвідомлення того, що всі ваші частини змагаються висловити, і свідомий вибір того, як ви поводитеся.

Вам не потрібно бути "справжнім" весь час. Що важливіше, ніж випалювати все, що ви відчуваєте чи думаєте в режимі реального часу, так це усвідомлення того, що всі ваші частини змагаються висловити, і свідомий вибір того, як ви поводитеся. Оберіть відповідальність, а не сирість. Проявляти сирі емоції або "говорити свою правду" не завжди мудро. Автентичність "без редагування" може призвести до непотрібного конфлікту. Взяття на себе відповідальності означає вибір, коли і як ділитися своїм справжнім "я" таким чином, щоб зміцнювати довіру, а не руйнувати її.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Невеликі щоденні ритуали можуть допомогти людям відчувати міцніший зв'язок у стосунках.

Навіть найщасливіші та найміцніші пари стикаються з конфліктами та сварками. Теми суперечок багато говорять про те, чого бракує у стосунках.

Крім того, заведено вважати, що єдині діти в сім'ї ростуть самотніми, егоїстичними та владними. Однак психологи спростовують ці стереотипи.