"Просто будь собой" — плохой совет, утверждает психолог: что взамен говорят успешные люди

Часто мы слышим: "Просто будь собой". Подлинность — это ключ карьерного успеха и содержательной жизни, говорят люди. В эпоху терапевтов с искусственным интеллектом и роботов-баристов человечность — наша самая большая валюта.

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Но вот в чем загвоздка: это плохой совет. Об этом пишет CNBC.

Как лицензированный психотерапевт Бритт Франк видела, как часто люди борются с тем, что значит быть аутентичным. Давление быть "настоящим" все время на самом деле может нанести больше вреда, чем пользы.

Почему аутентичность переоценена

"Просто будь собой" может звучать красиво, но у вас больше одного "я", что знает каждый, кто когда-либо имел внутренний конфликт. Одна часть вас может хотеть пойти в спортзал, но другая просто хочет сидеть на диване и смотреть сериалы.

Жизнь в постоянном состоянии противоречий не делает вас лицемером, она делает вас человеком. Подумайте о последнем разе, когда вы разрывались между решениями. Возможно, часть вас хотела высказаться на встрече, а другая боялась осуждения. Эти внутренние дебаты показывают, что ваш разум — это сложная экосистема мыслей, чувств и желаний, а не единая, фиксированная сущность.

Ваше "я" зависит от многих факторов

Наша нервная система влияет на наше поведение гораздо больше, чем мы осознаем. Вы не тот же человек, когда хорошо отдохнули, и когда работаете на пределе возможностей. Когда вы находитесь в стрессе или тревоге, вы можете накричать на друга, даже если это не ваш обычный подход. Этот момент может быть не тем, как вы хотите взаимодействовать, но сейчас это все еще настоящие вы.

"Я просто остаюсь собой" может быть оправданием для плохого поведения

Хотя правда, что все чувства являются обоснованными, не все поведение является таковым. Аутентичность — это не пропуск для действий без учета последствий. Например, кто-то может использовать "аутентичность", чтобы оправдать резкую критику или грубость. Такое поведение вредит доверию и создает ненужные конфликты.

Регуляция своих эмоций и поиск правильного баланса между честностью и осознанием того, как ваши действия влияют на других, имеет решающее значение для здоровых отношений, как на работе, так и в жизни.

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Что делать вместо этого

Более эффективная стратегия — "управлять собой". Это означает распознавание всех "я", включая гневные, дружеские, эгоистические.

Руководство собой также означает сознательное определение того, какие "я" проявляются в каждой ситуации и как. Когда вы управляете собой, вы будете менее реактивными и лучше реагировать на стрессовые факторы, а не на триггеры.

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Вот четыре способа практиковать самолидерство:

Сосредоточьтесь на множественности. Идея единого "аутентичного "я" чрезмерно упрощает сложную человеческую психику. Жесткое следование одной версии себя может казаться защитой, но часто превращается в броню, которая ограничивает рост. Осознание своей внутренней множественности означает, что вы понимаете, как переключаться между различными "я" в зависимости от обстоятельств.

Идея единого "аутентичного "я" чрезмерно упрощает сложную человеческую психику. Жесткое следование одной версии себя может казаться защитой, но часто превращается в броню, которая ограничивает рост. Осознание своей внутренней множественности означает, что вы понимаете, как переключаться между различными "я" в зависимости от обстоятельств. Стремитесь к согласованности, а не к аутентичности. Вместо того, чтобы искать одно фиксированное "истинное" "я", сосредоточьтесь на построении отношений между вашими внутренними частями. Это может выглядеть как разговор с разными частями себя, будто вы все сидите за столом для конференций. Когда вы признаете их все.

Вместо того, чтобы искать одно фиксированное "истинное" "я", сосредоточьтесь на построении отношений между вашими внутренними частями. Это может выглядеть как разговор с разными частями себя, будто вы все сидите за столом для конференций. Когда вы признаете их все. Выберите самосознание вместо самовыражения. Вам не нужно быть "настоящим" все время. Что важнее, чем выжигать все, что вы чувствуете или думаете в режиме реального времени, так это осознание того, что все ваши части соревнуются выразить, и сознательный выбор того, как вы ведете себя.

Вам не нужно быть "настоящим" все время. Что важнее, чем выжигать все, что вы чувствуете или думаете в режиме реального времени, так это осознание того, что все ваши части соревнуются выразить, и сознательный выбор того, как вы ведете себя. Выберите ответственность, а не сырость. Проявлять сырые эмоции или "говорить свою правду" не всегда мудро. Аутентичность "без редактирования" может привести к ненужному конфликту. Взятие на себя ответственности означает выбор, когда и как делиться своим настоящим "я" таким образом, чтобы укреплять доверие, а не разрушать его.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Небольшие ежедневные ритуалы могут помочь людям чувствовать более крепкую связь в отношениях.

Даже самые счастливые и крепкие пары сталкиваются с конфликтами и ссорами. Темы споров много говорят о том, чего не хватает в отношениях.

Кроме того, принято считать, что единственные дети в семье растут одинокими, эгоистичными и властными. Однако психологи опровергают эти стереотипы.