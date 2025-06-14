Могут привести к разводу: топ 4 ошибки в отношениях

Даже самые счастливые и крепкие пары сталкиваются с конфликтами и ссорами. Но то, из-за чего они спорят, многое говорит о том, чего не хватает в отношениях.

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Об этом пишет CNBC со ссылкой на Марка Треверса.

Треверс, доктор философии, — психолог, специализирующийся на отношениях. Он имеет дипломы Корнельского университета и Университета Колорадо в Боулдере, является ведущим психологом в Awake Therapy, компании телемедицины, которая предоставляет услуги онлайн-психотерапии, консультирования и коучинга.

Как психолог, изучающий пары, он обнаружил, что есть несколько похожих тем, которые возникают снова и снова. И первый шаг к разрешению конфликтов — это знать, какие это темы.

1. Тон голоса

Немного повышенный голос, саркастические комментарии, закатывание глаз посреди разговора — является самой распространенной причиной ссор в парах. Для человека, который так делает, это может показаться мелочью. Но для партнера, который сталкивается с этим, это может сигнализировать о презрении.

В исследованиях брака презрение является одной из самых распространенных предпосылок развода. В отличие от открытой критики или игнорирования (эмоционального отключения), презрение маскируется невербальными жестами и языком тела.

В таком случае бороться с огнем огнем не стоит, поэтому попробуйте сказать: "Это казалось пренебрежительным. Можем ли мы попробовать еще раз?" Это дает вашему партнеру возможность исправиться и не приводит к мгновенной эскалации ситуации.

Если агрессия исходит от вас, то подумайте, чувствуете ли вы себя разочарованным? Подавленным? Определение того, что именно подпитывает презрение, — это первый шаг к самовыражению, не нанося вреда отношениям.

В отношениях важно говорить Фото: Pexels

2. Семейные отношения

Споры о семейных отношениях часто отражают фундаментальные разногласия и неудовлетворенные потребности.

Один из партнеров может не чувствовать поддержки или быть отстраненным, особенно если его супруг/супруга, кажется, по умолчанию защищает свою сторону семьи. В ситуациях, касающихся детей, споры часто сводятся к столкновению ценностей, когда каждый партнер чувствует, что его основные родительские убеждения игнорируются.

Ни один из партнеров не является "правильным" или "неправильным" в этих сценариях. На самом деле, они, скорее всего, ищут одного и того же: кого-то, кто будет на их стороне.

В таком случае стоит заверить друг друга. Например: "Я люблю свою семью, но ты все еще мой партнер. Как мы можем найти решение, которое соответствует нашим обоим потребностям и ценностям?" Затем обсудите свои границы как команда: что делать, когда пересекается граница, или как проявить солидарность перед другими (даже когда вы не согласны лично).

В отношениях один из партнеров может не чувствовать поддержки Фото: freepik

3. Домашние дела

Люди часто считают, что споры относительно домашних дел касаются самих дел — посуды, оставленной в раковине, накапливающегося белья, мусора. Но если бы это было правдой, эти проблемы можно было бы быстро решить с помощью простой таблицы домашних дел.

Зато настоящая проблема заключается в неравномерном распределении труда. Согласно исследованиям, один из партнеров в отношениях обычно берет на себя основную часть домашней работы. Но он (она) не просто складывает одежду и готовит еду, он (она) также руководит встречами, координирует оплачивает и мысленно следит за благополучием всех, кроме своего собственного.

Этот "невидимый груз" в основном остается непризнанным, и именно с этой непризнанности часто начинаются споры.

Эту динамику можно изменить, если обсудить этот "груз". Даже просто сказать: "Я не осознавал, сколько ты делаешь, спасибо" — это дает вашему партнеру признание, которое он так нуждался услышать.

В частности, работайте вместе, чтобы перераспределить задачи таким образом, чтобы это было поровну. Справедливость не обязательно будет выглядеть как распределение 50/50 каждый день, но это должно ощущаться как что-то, в чем вы двое принимаете свое участие.

Часто один из пары берет на себя больше обязанностей Фото: Getty Images

4. Стили общения

Это один из самых сложных аргументов. Во многих случаях, к тому времени, как пары начинают спорить о том, как они общаются друг с другом, первоначальный вопрос уже потерян в переводе.

Например, один партнер расстроен несправедливым распределением домашних обязанностей или разочарован тем, как к нему относятся родители "половинки". Но когда эти проблемы затрагиваются, исследования показывают, что они могут быстро сбиться с толку, если другой взаимодействует с ними неэффективно — или враждебно.

Одна простая стратегия, которую используют успешные пары, — это "правило пяти секунд": у них есть специальное слово или фраза, которая сигнализирует: "Мы движемся вперед, давайте сделаем перерыв". Это дает необходимую паузу без негативных последствий бурной реакции.

Когда вы вернетесь к разговору, попробуйте увидеться с глазу на глаз, прежде чем продолжать выражать свои обиды: "Я хочу понять, почему ты расстроен, и я хочу, чтобы ты понял то же самое обо мне".

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