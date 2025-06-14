Могут привести к разводу: топ 4 ошибки в отношениях
Даже самые счастливые и крепкие пары сталкиваются с конфликтами и ссорами. Но то, из-за чего они спорят, многое говорит о том, чего не хватает в отношениях.
Об этом пишет CNBC со ссылкой на Марка Треверса.
Треверс, доктор философии, — психолог, специализирующийся на отношениях. Он имеет дипломы Корнельского университета и Университета Колорадо в Боулдере, является ведущим психологом в Awake Therapy, компании телемедицины, которая предоставляет услуги онлайн-психотерапии, консультирования и коучинга.
Как психолог, изучающий пары, он обнаружил, что есть несколько похожих тем, которые возникают снова и снова. И первый шаг к разрешению конфликтов — это знать, какие это темы.
1. Тон голоса
Немного повышенный голос, саркастические комментарии, закатывание глаз посреди разговора — является самой распространенной причиной ссор в парах. Для человека, который так делает, это может показаться мелочью. Но для партнера, который сталкивается с этим, это может сигнализировать о презрении.
В исследованиях брака презрение является одной из самых распространенных предпосылок развода. В отличие от открытой критики или игнорирования (эмоционального отключения), презрение маскируется невербальными жестами и языком тела.
В таком случае бороться с огнем огнем не стоит, поэтому попробуйте сказать: "Это казалось пренебрежительным. Можем ли мы попробовать еще раз?" Это дает вашему партнеру возможность исправиться и не приводит к мгновенной эскалации ситуации.
Если агрессия исходит от вас, то подумайте, чувствуете ли вы себя разочарованным? Подавленным? Определение того, что именно подпитывает презрение, — это первый шаг к самовыражению, не нанося вреда отношениям.
2. Семейные отношения
Споры о семейных отношениях часто отражают фундаментальные разногласия и неудовлетворенные потребности.
Один из партнеров может не чувствовать поддержки или быть отстраненным, особенно если его супруг/супруга, кажется, по умолчанию защищает свою сторону семьи. В ситуациях, касающихся детей, споры часто сводятся к столкновению ценностей, когда каждый партнер чувствует, что его основные родительские убеждения игнорируются.
Ни один из партнеров не является "правильным" или "неправильным" в этих сценариях. На самом деле, они, скорее всего, ищут одного и того же: кого-то, кто будет на их стороне.
В таком случае стоит заверить друг друга. Например: "Я люблю свою семью, но ты все еще мой партнер. Как мы можем найти решение, которое соответствует нашим обоим потребностям и ценностям?" Затем обсудите свои границы как команда: что делать, когда пересекается граница, или как проявить солидарность перед другими (даже когда вы не согласны лично).
3. Домашние дела
Люди часто считают, что споры относительно домашних дел касаются самих дел — посуды, оставленной в раковине, накапливающегося белья, мусора. Но если бы это было правдой, эти проблемы можно было бы быстро решить с помощью простой таблицы домашних дел.
Зато настоящая проблема заключается в неравномерном распределении труда. Согласно исследованиям, один из партнеров в отношениях обычно берет на себя основную часть домашней работы. Но он (она) не просто складывает одежду и готовит еду, он (она) также руководит встречами, координирует оплачивает и мысленно следит за благополучием всех, кроме своего собственного.
Этот "невидимый груз" в основном остается непризнанным, и именно с этой непризнанности часто начинаются споры.
Эту динамику можно изменить, если обсудить этот "груз". Даже просто сказать: "Я не осознавал, сколько ты делаешь, спасибо" — это дает вашему партнеру признание, которое он так нуждался услышать.
В частности, работайте вместе, чтобы перераспределить задачи таким образом, чтобы это было поровну. Справедливость не обязательно будет выглядеть как распределение 50/50 каждый день, но это должно ощущаться как что-то, в чем вы двое принимаете свое участие.
4. Стили общения
Это один из самых сложных аргументов. Во многих случаях, к тому времени, как пары начинают спорить о том, как они общаются друг с другом, первоначальный вопрос уже потерян в переводе.
Например, один партнер расстроен несправедливым распределением домашних обязанностей или разочарован тем, как к нему относятся родители "половинки". Но когда эти проблемы затрагиваются, исследования показывают, что они могут быстро сбиться с толку, если другой взаимодействует с ними неэффективно — или враждебно.
Одна простая стратегия, которую используют успешные пары, — это "правило пяти секунд": у них есть специальное слово или фраза, которая сигнализирует: "Мы движемся вперед, давайте сделаем перерыв". Это дает необходимую паузу без негативных последствий бурной реакции.
Когда вы вернетесь к разговору, попробуйте увидеться с глазу на глаз, прежде чем продолжать выражать свои обиды: "Я хочу понять, почему ты расстроен, и я хочу, чтобы ты понял то же самое обо мне".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Американские психологи Джон и Джули Готтман после 50 лет исследований определили модели поведения, которые чаще всего приводят к разрыву отношений.
- Ученые выяснили, в чем заключается важнейшая функция семьи.
Кроме того, Фокус писал о том, как звучат 15 стандартных родительских фраз, которые давно устарели.