Можуть призвести до розлучення: топ 4 помилки в стосунках

Навіть найщасливіші та найміцніші пари стикаються з конфліктами та сварками. Але те, через що вони сперечаються, багато говорить про те, чого бракує у стосунках.

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Про це пише CNBC з посиланням на Марка Треверса.

Треверс, доктор філософії, — психолог, який спеціалізується на стосунках. Він має дипломи Корнельського університету та Університету Колорадо в Боулдері, є провідним психологом у Awake Therapy, компанії телемедицини, яка надає послуги онлайн-психотерапії, консультування та коучингу.

Як психолог, який вивчає пари, він виявив, що є кілька схожих тем, які виникають знову і знову. І перший крок до вирішення конфліктів — це знати, які це теми.

1. Тон голосу

Трохи підвищений голос, саркастичні коментарі, закочування очей посеред розмови — є найпоширенішою причиною сварок у парах. Для людини, яка так робить, це може здатися дрібницею. Але для партнера, який стикається з цим, це може сигналізувати про презирство.

У дослідженнях шлюбу презирство є однією з найпоширеніших передумов розлучення. На відміну від відкритої критики чи ігнорування (емоційного відключення), презирство маскується невербальними жестами та мовою тіла.

У такому випадку боротися з вогнем вогнем не варто, тому спробуйте сказати: "Це здавалося зневажливим. Чи можемо ми спробувати ще раз?" Це дає вашому партнеру можливість виправитися і не призводить до миттєвої ескалації ситуації.

Якщо агресія йде від вас, то подумайте, чи відчуваєте ви себе розчарованим? Пригніченим? Визначення того, що саме підживлює презирство, – це перший крок до самовираження, не завдаючи шкоди стосункам.

У стосунках важливо говорити Фото: Pexels

2. Сімейні стосунки

Суперечки щодо сімейних стосунків часто відображають фундаментальні розбіжності та незадоволені потреби.

Один з партнерів може не відчувати підтримки або бути відстороненим, особливо якщо його чоловік/дружина, здається, за замовчуванням захищає свою сторону сім'ї. У ситуаціях, що стосуються дітей, суперечки часто зводяться до зіткнення цінностей, коли кожен партнер відчуває, що його основні батьківські переконання ігноруються.

Жоден з партнерів не є "правильним" чи "неправильним" у цих сценаріях. Насправді, вони, швидше за все, шукають одного й того ж: когось, хто буде на їхньому боці.

У такому випадку варто запевнити одне одного. Наприклад: "Я люблю свою сім'ю, але ти все ще мій партнер. Як ми можемо знайти рішення, яке відповідає нашим обом потребам і цінностям?" Потім обговоріть свої кордони як команда: що робити, коли перетинається межа, або як проявити солідарність перед іншими (навіть коли ви не погоджуєтеся особисто).

У стосунках один з партнерів може не відчувати підтримки Фото: freepik

3. Домашні справи

Люди часто вважають, що суперечки щодо домашніх справ стосуються самих справ — посуду, залишеного в раковині, білизни, що накопичується, сміття. Але якби це було правдою, ці проблеми можна було б швидко вирішити за допомогою простої таблиці домашніх справ.

Натомість справжня проблема полягає в нерівномірному розподілі праці. Згідно з дослідженнями, один з партнерів у стосунках зазвичай бере на себе основну частину домашньої роботи. Але він (вона) не просто складає одяг та готує їжу, він (вона) також керує зустрічами, координує оплачує та подумки стежить за благополуччям усіх, крім свого власного.

Цей "невидимий вантаж" здебільшого залишається невизнаним, і саме з цієї невизнаності часто починаються суперечки.

Цю динаміку можна змінити, якщо обговорити цей "вантаж". Навіть просто сказати: "Я не усвідомлював, скільки ти робиш, дякую" – це дає вашому партнеру визнання, яке він так потребував почути.

Зокрема, працюйте разом, щоб перерозподілити завдання таким чином, щоб це було порівну. Справедливість не обовʼязково виглядатиме як розподіл 50/50 щодня, але це має відчуватися як щось, у чому ви двоє берете свою участь.

Часто один з пари бере на себе більше обовʼязків Фото: Getty Images

4. Стилі спілкування

Це один з найскладніших аргументів. У багатьох випадках, до того часу, як пари починають сперечатися про те, як вони спілкуються одне з одним, початкове питання вже втрачено в перекладі.

Наприклад, один партнер засмучений несправедливим розподілом домашніх обов'язків або розчарований тим, як до нього ставляться батьки "половинки". Але коли ці проблеми порушуються, дослідження показують, що вони можуть швидко збитися з пантелику, якщо інший взаємодіє з ними неефективно — або вороже.

Одна проста стратегія, яку використовують успішні пари, — це "правило п'яти секунд": у них є спеціальне слово або фраза, яка сигналізує: "Ми рухаємося вперед, давайте зробимо перерву". Це дає необхідну паузу без негативних наслідків бурхливої реакції.

Коли ви повернетеся до розмови, спробуйте побачитися віч-на-віч, перш ніж продовжувати висловлювати свої образи: "Я хочу зрозуміти, чому ти засмучений, і я хочу, щоб ти зрозумів те саме про мене".

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