Експерти порівняли дорогий і дешевий телевізори Samsung: результати їх здивували (фото)

Бренд Samsung зараз йде в лідерах не тільки серед компаній, що випускають смартфони, а й серед виробників телевізорів. Експерти задалися питанням — наскільки відрізнятимуться у використанні флагманський OLED-телевізор Samsung від його ж бюджетного OLED-телевізора.

Одним із найкращих телевізорів на сьогоднішній день вважається Samsung S95F, що вийшов у 2025 році, пише techradar.com. Його вирішили порівняти з набагато скромнішим S85F.

Яскравість

Цей критерій показав найбільшу відмінність між двома телевізорами. При тестуванні виміряна пікова яскравість HDR у S95F в режимі "Кінорежисер" склала 2132 ніт, а у S85F — 777 ніт.

Samsung S95F (праворуч) і Samsung S85F (ліворуч)

У повноекранному режимі HDR у S95F вона склала 390 ніт, а у S85F — 147 ніт. Розрив у яскравості був найпомітнішим під час перегляду зображень зі світлішими кольорами, таких як сцена зі снігом.

Колір

На телевізорі S95F кольори мали набагато яскравіший і жвавіший вигляд порівняно з S85F.

Телевізори S95F (праворуч) і S85F (ліворуч)

Однак і бюджетна модель показала себе цілком гідно: передача кольору у дешевого телевізора була точна і насичена, і його дорожчий "суперник" вигравав завдяки більшій яскравості.

Темні сцени та контраст

Обидва телевізори показали відмінну контрастність навіть при перегляді сцен з тьмяним освітленням (для прикладу взяли фільм "Бетмен" 2022 року). І дорожча, і дешевша моделі демонстрували чудову контрастність і деталізацію тіней.

Телевізори Samsung S95F (праворуч) і Samsung S85F (ліворуч) Фото: Future

Але за яскравішого освітлення S95F довів, наскільки ефективним є його вищий рівень яскравості та відсутність відблисків.

Загалом, експерти дійшли висновку, що, хоча Samsung S95F підтвердив свій статус преміальної моделі, переплачувати може виявитися й необов'язково: Samsung S85F теж показав дуже хороші результати, і його цілком можна рекомендувати навіть просунутим глядачам.

