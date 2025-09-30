Найкращі бюджетні телевізори у 2025 році: чим порадують моделі Hisense, Vizio, TCL (фото)

У 2025 році вибір телевізорів величезний, і зовсім необов'язково витрачати шалені гроші на преміальну модель. Цілком реально знайти чудовий варіант і за більш прийнятну ціну.

Іноді навіть не такий відомий бренд або модель можуть виявитися надійнішими, ніж їхні супердорогі та розкручені "побратими", пише slashgear.com. Експерти видання назвали найкращі бюджетні моделі телевізорів, які можна купити цього року.

Vizio VFD40M-08

Телевізор із 40-дюймовим екраном 1080p, який просто добре виконує свою роботу і без проблем справляється з вбудованими "розумними" сервісами.

Телевізор Vizio VFD40M-08 Фото: pcvarge.com

Підійде для тих, кому потрібен надійний базовий телевізор — якісний, але без зайвих наворотів.

Hisense A4 Series

Тут є два варіанти: 32-дюймова модель з роздільною здатністю 720p і 40-дюймова з роздільною здатністю 1080p. Обидві підтримують Dolby Audio і Roku.

Телевізор Hisense A4 Series Фото: pcvarge.com

Такий телевізор називають найкращим вибором для подарунка комусь із літніх родичів, якщо ті з побоюванням ставляться до всяких технічних новинок.

Fire TV Amazon 2-ї серії

Це найбюджетніший варіант, пропонований брендом Amazon. Є модель з 32-дюймовим екраном з роздільною здатністю 720p і вбудованим сервісом Amazon Fire TV. Але можна вибрати 40-дюймову модель з роздільною здатністю 1080p.

Телевізор Amazon 2-Series Fire TV Фото: PCMag

Головна причина, з якої фахівці рекомендують Amazon Fire TV 2-Series, — це простіша інтеграція з іншими продуктами і сервісами Amazon.

TCL S3

32-дюймовий S3 пропонує роздільну здатність Full HD 1080p (є і 40-дюймовий варіант, який практично нічим не відрізняється).

Телевізор TCL S3 Фото: TCL

Повноцінних налаштувань HDR і Dolby Atmos тут немає, зате є сервіс Amazon Fire TV, що може стати приємним бонусом, якщо ви використовуєте цю операційну систему для Smart TV.

