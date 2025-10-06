OLED-телевизоры в следующем году сильно подешевеют: эксперты пояснили, почему

В отчете компании FlatpanelsHD говорится, что в следующем году производство OLED-телевизоров станет дешевле, чем когда-либо, но не стоит ждать больших скидок.

Related video

Будь то LCD, OLED или RGB-LED, каждый новый вид телевизионной техники выходит на рынок с высоким ценником. Хорошая новость в том, что цены со временем снижаются, и если говорить об OLED-телевизорах, то они довольно значительно упали за последние 5 лет — и продолжат падать в следующем году, пишет techradar.com.

Согласно данным отраслевых источников, предоставленных FlatpanelsHD, стоимость 65-дюймовой OLED-панели от LG Display в 2020 году составляла 1000 долларов. В 2024 году этот показатель снизился до 600 долларов, и ожидается, что к концу 2025 года она опустится ниже 500 долларов. Дальнейшее снижение ожидается в 2026 году.

Речь идет не только о 65-дюймовых OLED-панелях, а о панелях всех размеров. Например, указывают аналитики, стоимость 77-дюймовых и 83-дюймовых устройств заметно снизилась за последний год.

Производителям дисплеев необходимо окупить свои первоначальные и текущие инвестиции в персонал, производственные линии, материалы, а это значит, что потребитель не увидит существенного падения цен, предупреждают эксперты.

OLED-панель Фото: LG

Почему производство OLED-телевизоров дешевеет

Переход на новый тип телевизионных панелей обходится недешево. Производителям приходится инвестировать в новое оборудование, а часто и в целые новые заводы для его установки. Им нужно обучать своих сотрудников и повышать эффективность производства, чтобы обеспечить более высокую производительность и меньшие отходы. Короче говоря, им нужно потратить много денег и сразу, говорится в материале.

Со временем вложения начинают окупаться. Как поясняет корейское издание Biz Chosun, для LG Display расширение линейки продукции и повышение выхода годных изделий – это усилия, "которые начали приносить плоды в прошлом году", благодаря которым себестоимость продукции снизилась на 30%.

"В следующем году компания планирует дополнительно сократить расходы за счет инновационного дизайна, который изменяет структуру драйвера дисплея", – упоминают в отчете.

Biz Chosun также отмечает, что снижение производственных расходов может предотвратить экзистенциальную угрозу со стороны RGB-светодиодов, так называемых "убийц OLED", на начальном этапе.

"Стоимость светодиодных чипов, составляющих RGB-подсветку, составляет большую часть цены за единицу панели", – пояснил отраслевой источник. "Если включить стоимость подсветки и драйвера, она фактически оценивается на уровне 400–600 долларов, что сопоставимо со стоимостью производства OLED-панелей, а может быть даже выше".

Ранее мы писали, что OLED-телевизоры резко дешевеют. С 2020 года затраты на производство 65-дюймовых OLED-дисплеев LG снизились почти вдвое, что повлияло на рыночные цены. В 2026 году стоимость можете упасть еще сильнее на фоне сильной конкуренции с новыми ЖК-телевизорами из Китая.