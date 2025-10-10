Эти телевизоры Samsung раскупают по всему миру: почему они так популярны (фото)

Глобальные продажи OLED-телевизоров Samsung стремительно растут. Всего за три года компания смогла почти утроить свою долю в сегменте, и, по прогнозам, в ближайшем будущем может стать лидером, обогнав LG.

В 2022 году Samsung триумфально вернулась на рынок OLED-телевизоров, представив модели с фирменной технологией QD-OLED. Судя по актуальным данным, эта ставка полностью себя оправдала, пишет SamMobile со ссылкой на отчет Omdia.

Впечатляющая статистика

По данным аналитиков, в первой половине 2023 года на долю OLED-телевизоров приходилось всего 5,5% от общих продаж моделей Samsung. В 2024-м эта цифра выросла до 9,7%, а в первой половине 2025 достигла 12,3%.

В количественном выражении рост еще более показательный. В 2023-м Samsung продала 1 млн OLED-телевизоров, в 2024-м — уже 1,4 млн. Прогнозируется, что за весь 2025 год компания продаст 2 миллиона штук, а в 2026 — 3 миллиона таких устройств. Это означает, что всего за три года Samsung утроит свои продажи в этом секторе.

Телевизор Samsung S95F Фото: tomsguide.com

Причины тренда

Успех OLED-телевизоров Samsung обусловлен двумя факторами.

Технологический прорыв: Компания применяет панели QD-OLED собственного производства, которые исправляют недостатки старых OLED-телевизоров. Они стали значительно ярче, практически избавились от проблемы выгорания и, что самое главное, стали доступнее. Последующие модели, такие как S95C, S95D и S95F, только закрепили этот успех.

Конкуренция с Китаем: Второй не менее важной причиной стала агрессивная конкуренция со стороны китайских брендов на рынке LCD-телевизоров. Бренды из КНР научились производить LCD-панели дешевле, предлагая лучшие характеристики за меньшие деньги. Это заставило Samsung сместить фокус с массового LCD-сегмента на более премиальную и прибыльную категорию OLED. В ней корпорация может претендовать на лидерство за счет технологического превосходства.

Благодаря этой стратегии Samsung не только успешно конкурирует с LG, но и активно наращивает свою долю, готовясь в ближайшем будущем возглавить OLED-рынок.

Раньше Фокус сообщал, что OLED-телевизоры в следующем году сильно подешевеют. В отчете компании FlatpanelsHD говорится, что в следующем году производство OLED-телевизоров станет дешевле, чем когда-либо, хотя крупных скидок ждать не стоит.