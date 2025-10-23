Вышел "бюджетный" OLED-телевизор от Panasonic с диагональю 77-дюймов: цена удивила (фото)

Японская компания Panasonic представила новый OLED-телевизор Z8BA с большим экраном и флагманским функционалом. При этом цена новинки гораздо ниже, чем можно ожидать от премиум-модели.

Если 77-дюймовый Z95B стоил 4699 долларов, то новый Z8BA – почти вдвое меньше, отмечает techradar.com. Модель обойдется в 2499 долларов (около 100 тыс. в пересчете на гривны). Она доступна только в одном размере и является своеобразным компромиссом между Z95B и более доступной линейкой Z80B. Как отмечает издание, среди всего прочего, этот телевизор отлично подойдет для любителей игр.

OLED-телевизор Z8BA Фото: Panasonic

Монитор Z8BA оснащен процессором Panasonic HCX Pro AI MK II и панелью Master OLED Pro Cinema Size, что, по словам производителя, обеспечивает "исключительную яркость".

Точность цветопередачи выведена на кинематографический уровень, а процессор на базе искусственного интеллекта обеспечивает работу технологии 4K Remaster Engine. Телевизор также оснащен технологией Dolby Vision IQ Precision – усовершенствованной версией Dolby Vision IQ, поддерживает Dolby Atmos и аудиосистему Technics 360 Soundscape Pro.

Відео дня

Есть и встроенная поддержка Fire TV, а также совместимость с ATSC 3.0, Apple HomeKit и AirPlay.

Кроме частоты обновления 144 Гц, телевизор Z8BA предлагает множество функций, которые оценят геймеры, – в том числе поддержку G-SYNC и FreeSync V2 Premium на двух портах HDMI 2.1. Телевизор поддерживает и режим True Game Mode – предустановку, специально разработанную для точной цветопередачи и оптимального баланса белого в играх. Еще есть специальные игровые звуковые режимы для ролевых игр и шутеров от первого лица.

Ранее стало известно, что OLED-телевизоры Samsung раскупают по всему миру. Всего за три года южнокорейская компания смогла почти утроить свою долю в сегменте, а дальше может обогнать еще одного гиганта отрасли LG.