Телевизоры 2026 года на подходе: в сети "засветились" новые модели LG QNED (фото)

Южнокорейская компания LG планирует выпустить как минимум две новые модели телевизоров QNED в 2026 году.

Новые телевизоры LG QNED85B и LG QNED86B недавно были замечены в базе данных Safety Korea.

Телевизор LG QNED85B Фото: Safety Korea

Телевизор QNED85B 2026 года с 86-дюймовым экраном получил сертификат от Корейской испытательной лаборатории (KTC). Он обозначен номерами моделей LG 86QNED85BMA/86QNED85BKA.

Телевизор LG QNED86B Фото: Safety Korea

В той же базе данных были найдены 75-дюймовый, 86-дюймовый и 100-дюймовый размеры телевизора QNED86B 2026 года. Указаны номера моделей: 75QNED86BMA/75QNED86BKA, LG 86QNED86BMA/86QNED86BKA и LG 100QNED86BMA/100QNED86BKA.

На обнародованных фото можно увидеть, что модель QNED85B имеет две тонкие ножки, тогда как QNED86B имеет большую центральную подставку. Подробные характеристики телевизоров пока не раскрываются.

Как отмечает портал Notebookcheck, модели QNED85B и QNED86B станут преемниками QNED85A и QNED86A соответственно. Дата презентации новых телевизоров пока неизвестна, однако ожидается, что LG раскроет больше деталей о них в ближайшие недели.

