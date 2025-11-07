Porsche выпустила телевизор за 17 миллионов гривен: в чем его странная особенность (фото)

Австрийский бренд C-Seed совместно с дизайнерами Porsche показали гигантский 201-дюймовый телевизор, стоящий дороже многих спорткаров. Его главная фишка — кинетический механизм, который прячет экран под землей и эффектно раскладывает его по нажатию кнопки.

Новинка под названием C-Seed 201 — это не просто телевизор, а настоящий арт-объект, созданный для суперъяхт и роскошных кинотеатров у бассейна. Он скорее напоминает скульптуру, нежели бытовую технику, пишет SupercarBlondie.

Скрытый механизм

Над внешним видом аппарата потрудились специалисты Porsche Design. Модель выделяется способностью к занятной трансформации. В выключенном состоянии телевизор незаметен. Он спрятан в специальном водонепроницаемом отсеке под землей (или под палубой яхты).

После запуска нажатием кнопки из-под пола за 15 секунд выдвигается 4,5-метровая колонна, а затем в течение 25 секунд семь отдельных MicroLED-панелей бесшовно раскладываются, образуя единый большой экран. Существует и другая версия, которая в сложенном состоянии маскируется под футуристичную тумбу.

Телевизор C-Seed 201 в разложенном состоянии Фото: C-Seed

Качество изображения

Помимо инновационного дизайна, предусмотрены передовые технологии. 201-дюймовый дисплей — это матрица MicroLED, обеспечивающая высокую яркость, контрастность и долговечность.

Дисплей состоит из 2,9 миллионов отдельных микроскопических светодиодов, которые обрабатывают данные до 100 000 раз в секунду, что гарантирует высочайшее качество картинки.

Очевидно, что C-Seed 201 — это имиджевый продукт, направленный на узкий круг клиентов. Его цена, дизайн и функциональность указывают на то, что он предназначен для установки на роскошных яхтах, у бассейнов в виллах и в других местах, где нужно произвести впечатление.

Цена: $400 000 (около 16,8 млн грн).

