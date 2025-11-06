Выпущен первый в мире 150-дюймовый телевизор с линзой, как у старых аналогов (фото)

Пока производители телевизоров соревновались в усовершенствовании суперплоских экранов, на рынке появился экземпляр, который просто опрокидывает все наши представления о современных телевизорах. У него есть линза, как на винтажных моделях.

Первый в мире 150-дюймовый оптический экран с линзой Френеля был создан китайской компанией Fister, пишет IT Home. Его представили в рамках Всемирной конференции по инновациям и развитию индустрии дисплеев, прошедшей в провинции Сычуань (КНР).

Как заявляют сами разработчики, 150-дюймовый экран "унаследовал и превзошел все преимущества флагманской модели 120-дюймового размера". Он получил более высокий коэффициент усиления, более широкий угол обзора, улучшенные антибликовые характеристики и более точную цветопередачу.

Фото: IT Home

Компания Fister также заявила, что сотрудничает с такими популярными брендами, как Hisense и XGIMI, "чтобы гарантировать соответствие каждого экрана производительности основного лазерного телевизора, а также чтобы показатели и параметры были действительно измеримыми".

Как отмечает издание, сотрудничество приносит действительно впечатляющие результаты: оптический экран Fister Ink-Glow Fresnel в сочетании с лазерным телевизором Hisense X1 Ultra обеспечивает измеренное увеличение яркости до 1,5, угол обзора 160° и степень затенения внешней засветки 92%.

Отметим, что линза Френеля – это тонкая и плоская оптическая линза, названная так в честь французского физика и инженера Огюстена Жана Френеля. На линзу нанесены концентрические бороздки, которые выполняют роль фокусирующих элементов. Линзы Френеля обычно использовалась в старых телевизорах, особенно в портативных моделях и технологиях, которые работали на основе проекционной технологии. Между прочим, линзы Френеля могут использоваться и в качестве концентратора солнечной энергии для солнечных батарей.

