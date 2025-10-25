Ваш телевизор все это время стоял не в том месте: где на самом деле оптимальное место

В новом исследовании ученые обнаружили, что миллионы людей по всему миру, вероятно, смотрели телевизор неправильно. Эксперты утверждают, что в вашем доме есть оптимальное место, где необходимо его разместить.

Телевизор – неотъемлемая часть большинства домом людей по всему земному шару. Но теперь, оказывается, ваш телевизор, вероятно, стоит не там, где следовало бы. Многие ставят телевизор на тумбу или в удобный угол гостиной, но эксперты утверждают, что существует "оптимальное место", где следовало бы поставить телевизор – это зависит от размера экрана, пишет Daily Mail.

Исследователи предупреждают, если не поставить телевизор в "оптимальное место", вы рискуете получить не самые лучшие впечатления от просмотра. По словам исследователя Which? Мартина Пратта, сидя слишком близко к большому телевизору, люди попросту не могут охватить взглядом все изображение, а потому им приходится поворачивать голову, чтобы увидеть края и углы.

В рамках нового исследования ученые набрали группу людей разного возраста для просмотра телевизоров разных размеров в лаборатории. Для каждого размера участники двигались вокруг него, пока полностью не удостоверились в идеальном качестве изображения, а затем оставили свой отзыв.

Основываясь на полученных результатах, эксперты определили оптимальное расстояние для просмотра экрана каждого размера:

экран 32-43 дюйма – на расстоянии двух метров;

экран 48-50 дюймов – на расстоянии от 2,7 до 3 метров;

экран 55 дюймов – на расстоянии 3,4-3,7 метра;

экран 65 дюймов – на расстоянии 4 метра;

экран более 65 дюймов – не менее 4,2 метра.

Результаты исследования также показали, что большинство людей в мире смотрят телевизор неправильно, так как экран расположен не в оптимальном положении. Эксперты советуют самостоятельно измерить экран телевизора, а также расстояние от экрана до места, с которого вы его смотрите.

Если расстояние от места до телевизора не соответствует размеру экрана, исследователи советуют скорректировать его расположение. По словам Пратта, смещение телевизора может показаться незначительным изменением, однако на самом деле оно может дать большое преимущество, поскольку вам удастся заметить больше деталей, а также глубже погрузиться в происхождение на экране.

Что касается угла наклона телевизора, экран всегда должен быть направлен туда, "где сидит большинство людей в комнате". Если кто-то из зрителей сидит под слишком острым углом, экран может выглядеть "размытым и блеклым" из-за того, как дисплей излучает свет.

С другой стороны, эксперты признают, что большинство людей попросту не готовы передвигать мебель, но исследование направлено на то, чтобы помочь людям принять правильное решение при покупке следующего телевизора. В результате эксперты советуют учитывать размеры жилища при выборе размера экрана телевизора, поскольку оптимальное расстояние может иметь решающее значение.

