Ученые выяснили, что ежедневный просмотр телевизора плохо влияет на сердце

Согласно утверждению экспертов, просмотр телевизора более 4 часов ежедневно повышает риск сердечных заболеваний.

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Согласно новому исследованию ученых, просмотр телевизора более одного часа в день может увеличить риск сердечных заболеваний, пишет BGR.

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Как отмечают ученые, чтобы избежать возможных проблем, вы можете смотреть телевизор ежедневно, однако менее одного часа.

Чем опасен сидячий образ жизни?

Как показывают исследования ученых, каждый 8 мужчина и каждая 15 женщина умирают от ишемической болезни сердца. Таким образом, это одна из главных причин смерти в мире. Кроме того, многие люди с ишемической болезнью сердца чаще страдают от инсульта, что может привести к еще большим проблемам со здоровьем в будущем.

[ + – ] Однако малоподвижный образ жизни — не единственный фактор риска

Поскольку это так опасно и так распространено, ученые десятилетиями искали способы снизить риск сердечных заболеваний. Новое исследование ученых показывает, что просмотра телевизора в большом количестве может увеличить риск сердечных заболеваний.

Одним из основных факторов риска ишемической болезни сердца является малоподвижный образ жизни. Следовательно, такие вещи, как просмотр телевизора, видеоигры и другие сидячие занятия, часто связаны с повышенным риском сердечных заболеваний.

Однако малоподвижный образ жизни — не единственный фактор риска. Другие факторы, включая то, как много вы спите, также могут повлиять на риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Новое исследование

[ + – ] Сам просмотр телевизора не обязательно увеличивает риск

В воем новом эксперименте специалисты хотели изучить связь между временем, проведенным за экраном, ДНК человека и его общим риском сердечных заболеваний. Для этого они изучили данные британского биобанка.

Данные, которые они изучили, включали результаты более 500 000 взрослых, за каждым из которых наблюдали около 12 лет. Так эксперты пришли к выводу, что люди, которые смотрели телевизор 4 или более часов в день, подвергались большему риску заболевания, независимо от генетических рисков. Но важно отметить, что сам просмотр телевизора не обязательно увеличивает риск.

Дело в том, что просмотр телевизора тесно связан с малоподвижным образом жизни. Таким образом, сокращение времени, проведенного на диване, может помочь снизить риск сердечных заболеваний.

Напомним, что ранее ученые узнали интересный факт об играх. Как оказалось, видеоигры не то, что не приносят вреда детям, а даже повышают их интеллект.