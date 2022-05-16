С джойстиком в академики. Ученые выяснили, что видеоигры повышают интеллект детей

В нашем обществе принято считать, что видеоигры негативно влияют на детей и не приносят никакой пользы, однако новое исследование ученых показало обратное.

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В ходе своего недавнего исследования ученые из Каролинского института в Швеции изучали, как увлеченность детей видеоиграми коррелируют с развитием их когнитивных способностей, пишет Neuroscience.

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В обществе распространено мнение о том, что видеоигры не могут научить ничему хорошему и даже наоборот ухудшают интеллектуальные способности детей и подростков. Однако результаты нового исследования ученых развенчали этот популярный миф.

[ + – ] В обществе распространено мнение о том, что видеоигры не могут научить ничему хорошему

Как отметил ученый Торкель Клингберг из Каролинского института, исследователи не изучали влияние игр на физическую активность, сон, самочувствие или успеваемость в школе, поэтому ученые ничего не могут сказать об этом. Но что они могут точно утверждать, так это то, что время, проведенное за экраном, не ухудшает когнитивные способности детей и что видеоигры действительно могут помочь повысить IQ.

В своем исследовании ученые из Каролинского университета вместе с коллегами из Амстердамского свободного университета изучили связь между привычками к просмотру экрана и интеллектом с течением времени у более чем 9000 американских мальчиков и девочек в возрасте 9 или 10 лет. Для того, чтобы оценить общие когнитивные способности детей, ученые провели ряд психологических тестов, а также опросили родителей о том, сколько времени уделяют их дети просмотру телевизору, соцсетям и видеоиграм.

Наблюдение продолжалось два года, а после эксперты повторно исследовали 5000 детей.

[ + – ] Для того, чтобы оценить общие когнитивные способности детей, ученые провели ряд психологических тестов, а также опросили родителей

В среднем просмотру телевизора дети уделяли 2,5 часа в день, соцсетям — полчаса и 1 час — видеоиграм. Так ученые выяснили, что дети, которые проводили за видеоиграми больше среднего времени, увеличили свой интеллект примерно на 2,5 балла IQ. Также эксперты не обнаружили никакого существенного плохого или хорошего эффекта от просмотра телевизора и социальных сетей.

"Важно отметить, что в нашем эксперименте приняли участие только дети из США, также мы не рассматривали различий между типами видеоигр. Поэтому что касается детей из других стран, мы пока сказать не можем, для этого нужно проводить дополнительные исследования", — заключили ученые.

Кроме того, существует риск ошибки в отчетности, поскольку время взаимодействия с соцсетями, видеоиграми и телевизором, а также привычки оценивались самостоятельно — родителями участников.

Напомним, что ранее исследователи выяснили, что видеоигры с элементами насилия не влияют на жестокость мальчиков. Также ученые отметили, что если родители будет ограничивать своих детей в видеоиграх, это не поможет снизить уровень насилия в обществе.