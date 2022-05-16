З джойстиком до академіків. Вчені з'ясували, що відеоігри підвищують інтелект дітей

У нашому суспільстві прийнято вважати, що відеоігри негативно впливають на дітей і не приносять жодної користі, проте нове дослідження вчених показало протилежне.

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Під час свого недавнього дослідження вчені з Каролінського інституту у Швеції вивчали, як захопленість дітей відеоіграми корелюють з розвитком їхніх когнітивних здібностей, пише Neuroscience.

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У суспільстві поширена думка про те, що відеоігри не можуть навчити нічого хорошого і навіть навпаки погіршують інтелектуальні здібності дітей і підлітків. Проте, результати нового дослідження вчених розвінчали цей популярний міф.

[ + – ] У суспільстві поширена думка про те, що відеоігри не можуть навчити нічого доброго

Як зазначив вчений Торкель Клінгберг з Каролінського інституту, дослідники не вивчали вплив ігор на фізичну активність, сон, самопочуття чи успішність у школі, тому вчені нічого не можуть сказати про це. Але що вони можуть точно стверджувати, це те, що час, проведений за екраном, не погіршує когнітивні здібності дітей і що відеоігри дійсно можуть допомогти підвищити IQ.

У своєму дослідженні вчені з Каролінського університету разом з колегами з Амстердамського вільного університету вивчили зв'язок між звичками перегляду екрану та інтелектом з часом у понад 9000 американських хлопчиків і дівчаток у віці 9 або 10 років. Для того, щоб оцінити загальні когнітивні здібності дітей, вчені провели низку психологічних тестів, а також опитали батьків про те, скільки часу приділяють їхні діти перегляду телевізора, соцмереж та відеограм.

Спостереження тривало два роки, а потім експерти повторно досліджували 5000 дітей.

[ + – ] Для того, щоб оцінити загальні когнітивні здібності дітей, вчені провели низку психологічних тестів, а також опитували батьків

У середньому перегляду телевізора діти приділяли 2,5 години на день, соцмережам — пів години та 1 годину — відеоіграм. Так вчені з'ясували, що діти, які проводили за відеоіграми більше за середній час, збільшили свій інтелект приблизно на 2,5 бали IQ. Також експерти не виявили жодного суттєвого поганого чи хорошого ефекту від перегляду телевізора та соціальних мереж.

"Важливо зазначити, що в нашому експерименті взяли участь лише діти зі США, також ми не розглядали відмінностей між типами відеоігор. Тому стосовно дітей з інших країн, ми поки сказати не можемо, для цього потрібно проводити додаткові дослідження", — підсумували вчені.

Крім того, існує ризик помилки у звітності, оскільки час взаємодії із соцмережами, відеоіграми та телевізором, а також звички оцінювалися самостійно — батьками учасників.

Нагадаємо, що раніше дослідники з'ясували, що відеоігри з елементами насильства не впливають на жорстокість хлопчиків. Також вчені зазначили, що якщо батьки обмежуватимуть своїх дітей у відеоіграх, це не допоможе знизити рівень насильства у суспільстві.