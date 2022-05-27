Учені з'ясували, що щоденний перегляд телевізора погано впливає на серце

Згідно з твердженням експертів, перегляд телевізора понад 4 години щодня підвищує ризик серцевих захворювань.

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Згідно з новим дослідженням учених, перегляд телевізора більше однієї години на день може збільшити ризик серцевих захворювань, пише BGR.

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Як відзначають учені, щоб уникнути можливих проблем, ви можете дивитися телевізор щодня, але менше однієї години.

Чим небезпечний сидячий спосіб життя?

Як показують дослідження вчених, кожен 8 чоловік і кожна 15 жінка помирають від ішемічної хвороби серця. Отже, це одна з головних причин смерті у світі. Крім того, багато людей із ішемічною хворобою серця частіше страждають від інсульту, що може призвести до ще більших проблем зі здоров'ям у майбутньому.

[ + – ] Проте малорухливий спосіб життя — не єдиний фактор ризику

Оскільки це так небезпечно та поширено, вчені десятиліттями шукали способи знизити ризик серцевих захворювань. Нове дослідження вчених показує, що перегляд телевізора у великій кількості може збільшити ризик серцевих захворювань.

Одним із основних факторів ризику ішемічної хвороби серця є малорухливий спосіб життя. Отже, такі речі, як перегляд телевізора, відеоігри й інші сидячі заняття часто пов'язані з підвищеним ризиком серцевих захворювань.

Проте малорухливий спосіб життя — не єдиний фактор ризику. Інші фактори, включаючи те, як багато ви спите, можуть уплинути на ризик серцево-судинних захворювань.

Нове дослідження

[ + – ] Сам перегляд телевізора не обов'язково збільшує ризик

У новому експерименті фахівці хотіли вивчити зв'язок між часом, проведеним за екраном, ДНК людини та її загальним ризиком серцевих захворювань. Для цього вони досліджували дані британського біобанку.

Дані, які вони вивчили, включали результати понад 500 000 дорослих, за кожним із яких спостерігали близько 12 років. Так експерти дійшли висновку, що люди, які дивилися телевізор 4 або більше годин на день, зазнавали більшого ризику захворювання, незалежно від генетичних ризиків. Але важливо зазначити, що перегляд телевізора не обов'язково збільшує ризик.

Справа в тому, що перегляд телевізора тісно пов'язаний із малорухливим способом життя. Отже, скорочення часу на дивані може допомогти знизити ризик серцевих захворювань.

Нагадаємо, що раніше вчені дізналися цікавий факт про ігри. Як виявилося, відеоігри не те, що не завдають шкоди дітям, а навіть підвищують їхній інтелект.