Смотреть и облизывать: ученый создал телевизор, передающий вкус показанной еды (видео)

Изобретатель предложил использовать телевизор для дистанционного обучения кулинарии и искусству сомелье, а также различных игр и викторин с участием блюд.

Профессор японского университета Мейдзи Хомей Мияшита разработал прототип телевизора с имитацией вкуса еды, которую демонстрируют на экране. О таком изобретении стало известно агентству Reuters.

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Устройство получило название Taste the TV (телевизор вкуса). В него встроены 10 канистр со вкусовыми добавками (солеными, кислыми, сладкими, горькими, острыми или пикантными), которые распыляются и сочетаются для создания вкуса конкретной еды. Готовая жидкая смесь наносится на гигиеническую пленку, покрывающую поверхность экрана.

[ + – ] Хомей Мияшита заправляет канистры с ароматизаторами Фото: Reuters [ + – ] Смешивание ароматизаторов в Taste the TV Фото: Reuters

22-летняя студентка Юки Хоу продемонстрировала возможности Taste the TV, потребовав сладкий шоколад. После нескольких попыток автоматический голос повторил команду, и смесь компонентов была нанесена на пластиковый лист. По словам девушки, она попробовала что-то, напоминающее по вкусу молочный шоколад или шоколадный соус.

[ + – ] Юки Хоу пробует вкус шоколада при помощи Taste the TV Фото: Reuters [ + – ] Юки Хоу пробует вкус шоколада при помощи Taste the TV Фото: Reuters

По словам Мейдзи Хомея, его технология может улучшить связь и взаимодействие между людьми по всему миру, особенно во время пандемии COVID-19. Изобретатель предложил использовать телевизор для дистанционного обучения кулинарии и искусству сомелье, а также различных игр и викторин с участием блюд.

"Я думаю над созданием платформы, способной распространять "вкусовой контент". Это то же самое, что смотреть кино или слушать понравившуюся музыку. Я надеюсь, что люди в будущем смогут загружать и наслаждаться вкусами еды из любимых ресторанов, независимо от местонахождения", — заявил разработчик.

Ученый заявил, что лично построил прототип TTTV за год, и что себестоимость коммерческой версии составит $875. Мияшита работает с командой из примерно 30-ти студентов, которые создали уже несколько других устройств, в том числе вилку, которая делает вкус еды более насыщенным. Он также вел переговоры с компаниями о внедрении технологии для создания устройство, которое сможет придавать различные вкусы поджаренному хлебу, например, вкус пиццы.

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