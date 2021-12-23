Дивитись і облизувати: вчений створив телевізор, що передає смак показаної їжі (відео)

Винахідник запропонував використовувати телевізор для дистанційного навчання кулінарії та мистецтву сомельє, а також різних ігор і вікторин за участю страв.

Професор японського університету Мейдзі Хомей Міяшита розробив прототип телевізора з імітацією смаку їжі, яку демонструють на екрані. Про такий винахід стало відомо агентству Reuters.

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Пристрій отримав назву Taste the TV (телевізор смаку). У нього вбудовано 10 каністр зі смаковими добавками (солоними, кислими, солодкими, гіркими, гострими або пікантними), які розпорошуються та поєднуються для створення смаку конкретної їжі. Готова рідка суміш наноситься на гігієнічну плівку, що покриває поверхню екрана.

[ + – ] Хомей Міяшита заправляє каністри з ароматизаторами Фото: Reuters [ + – ] Змішування ароматизаторів у Taste the TV Фото: Reuters

22-річна студентка Юкі Хоу продемонструвала можливості Taste the TV, забажавши солодкого шоколаду. Після кількох спроб автоматичний голос повторив команду, і суміш компонентів була нанесена на пластиковий лист. За словами дівчини, вона спробувала щось, що нагадує на смак молочний шоколад або шоколадний соус.

[ + – ] Юкі Хоу пробує смак шоколаду за допомогою Taste the TV Фото: Reuters [ + – ] Юкі Хоу пробує смак шоколаду за допомогою Taste the TV Фото: Reuters

За словами Мейдзі Хомея, його технологія може покращити зв'язок та взаємодію між людьми по всьому світу, особливо під час пандемії COVID-19. Винахідник запропонував використовувати телевізор для дистанційного навчання кулінарії та мистецтву сомельє, а також різних ігор і вікторин за участю страв.

"Я думаю над створенням платформи, здатної поширювати "смаковий контент". Це те саме, що дивитися кіно або слухати музику, що сподобалася. Я сподіваюся, що люди в майбутньому зможуть завантажувати та насолоджуватися смаками їжі з улюблених ресторанів, незалежно від місцезнаходження", — заявив розробник.

Учений заявив, що особисто побудував прототип TTTV за рік і що собівартість комерційної версії складе $875. Міяшита працює з командою з приблизно 30 студентів, які створили вже кілька інших пристроїв, у тому числі вилку, яка робить смак їжі насиченішим. Він також вів переговори з компаніями про впровадження технології для створення пристрою, який зможе надавати різні смаки підсмаженому хлібу, наприклад, смак піци.

Раніше писали про новий незвичайний телевізор Evo Object Collection від LG: його можна притулити до стіни та закрити кришкою. Преміум модель нагадує картину з великою рамою, яка виступає в ролі підставки для 65-дюймового дисплея та рухомих вбудованих динаміків.

Писали також, що Samsung випустить MicroLED-телевізори The Wall обмеженим тиражем. Компанія планує поставити лише 200 панелей діагоналлю 110 дюймів на початку 2022 року. Технологія виробництва дуже складна, тому вона може самостійно виробляти лише 10-12 одиниць на місяць.