Ваш телевізор весь цей час стояв не в тому місці: де насправді оптимальне місце

У новому дослідженні вчені виявили, що мільйони людей по всьому світу, ймовірно, дивилися телевізор неправильно. Експерти стверджують, що у вашому будинку є оптимальне місце, де необхідно його розмістити.

Телевізор — невід'ємна частина більшості будинків людей по всій земній кулі. Але тепер, виявляється, ваш телевізор, ймовірно, стоїть не там, де слід було б. Багато хто ставить телевізор на тумбу або в зручний кут вітальні, але експерти стверджують, що існує "оптимальне місце", де варто було б поставити телевізор — це залежить від розміру екрана, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники попереджають, якщо не поставити телевізор в "оптимальне місце", ви ризикуєте отримати не найкращі враження від перегляду. За словами дослідника Which? Мартіна Пратта, сидячи надто близько до великого телевізора, люди просто не можуть охопити поглядом усе зображення, а тому їм доводиться повертати голову, щоб побачити краї та кути.

Відео дня

У рамках нового дослідження вчені набрали групу людей різного віку для перегляду телевізорів різних розмірів у лабораторії. Для кожного розміру учасники рухалися навколо нього, поки повністю не впевнилися в ідеальній якості зображення, а потім залишили свій відгук.

Ґрунтуючись на отриманих результатах, експерти визначили оптимальну відстань для перегляду екрана кожного розміру:

екран 32-43 дюйми — на відстані двох метрів;

екран 48-50 дюймів — на відстані від 2,7 до 3 метрів;

екран 55 дюймів — на відстані 3,4-3,7 метра;

екран 65 дюймів — на відстані 4 метри;

екран понад 65 дюймів — не менше 4,2 метра.

Результати дослідження також показали, що більшість людей у світі дивляться телевізор неправильно, оскільки екран розташований не в оптимальному положенні. Експерти радять самостійно виміряти екран телевізора, а також відстань від екрана до місця, з якого ви його дивитеся.

Якщо відстань від місця до телевізора не відповідає розміру екрана, дослідники радять скоригувати його розташування. За словами Пратта, зміщення телевізора може здатися незначною зміною, однак насправді воно може дати велику перевагу, оскільки вам вдасться помітити більше деталей, а також глибше зануритися в те, що відбувається на екрані.

Що стосується кута нахилу телевізора, екран завжди має бути спрямований туди, "де сидить більшість людей у кімнаті". Якщо хтось із глядачів сидить під надто гострим кутом, екран може виглядати "розмитим і бляклим" через те, як дисплей випромінює світло.

З іншого боку, експерти визнають, що більшість людей просто не готові пересувати меблі, але дослідження спрямоване на те, щоб допомогти людям ухвалити правильне рішення під час купівлі наступного телевізора. У результаті експерти радять враховувати розміри житла під час вибору розміру екрана телевізора, оскільки оптимальна відстань може мати вирішальне значення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з'ясували, що щоденний перегляд телевізора погано впливає на серце.

Раніше Фокус писав про те, що вчені визнали телевізор головним ворогом чоловічого здоров'я.