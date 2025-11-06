Випущено перший у світі 150-дюймовий телевізор із лінзою, як у старих аналогів (фото)

Поки виробники телевізорів змагалися в удосконаленні суперплоских екранів, на ринку з'явився екземпляр, який просто перекидає всі наші уявлення про сучасні телевізори. У нього є лінза, як на вінтажних моделях.

Перший у світі 150-дюймовий оптичний екран з лінзою Френеля був створений китайською компанією Fister, пише IT Home. Його представили в рамках Всесвітньої конференції з інновацій та розвитку індустрії дисплеїв, що відбулася в провінції Сичуань (КНР).

Як заявляють самі розробники, 150-дюймовий екран "успадкував і перевершив усі переваги флагманської моделі 120-дюймового розміру". Він отримав вищий коефіцієнт посилення, ширший кут огляду, поліпшені антивідблискові характеристики і точнішу передачу кольору.

Фото: IT Home

Компанія Fister також заявила, що співпрацює з такими популярними брендами, як Hisense і XGIMI, "щоб гарантувати відповідність кожного екрана продуктивності основного лазерного телевізора, а також щоб показники і параметри були дійсно вимірними".

Як зазначає видання, співпраця приносить справді вражаючі результати: оптичний екран Fister Ink-Glow Fresnel у поєднанні з лазерним телевізором Hisense X1 Ultra забезпечує виміряне збільшення яскравості до 1,5, кут огляду 160° і ступінь затінення зовнішньої засвітки 92%.

Зазначимо, що лінза Френеля — це тонка і плоска оптична лінза, названа так на честь французького фізика та інженера Огюстена Жана Френеля. На лінзу нанесені концентричні борозенки, які виконують роль фокусувальних елементів. Лінзи Френеля зазвичай використовували в старих телевізорах, особливо в портативних моделях і технологіях, які працювали на основі проекційної технології. Між іншим, лінзи Френеля можуть використовуватися і в якості концентратора сонячної енергії для сонячних батарей.

