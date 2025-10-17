Смарт-телевізори приховано стежать за користувачами: чим це загрожує і як відключити

Багато сучасних телевізорів відстежують дії користувачів за допомогою функції автоматичного розпізнавання контенту.

Вони передають цю інформацію виробникам, які хочуть знати вподобання щодо контенту та налаштувань, а також ділитися зі своїми партнерами-рекламодавцями. Про це розповіло видання How to Geek.

Автоматичне розпізнавання контенту (Automatic Content Recognition або ACR) — це технологія, яка визначає, що саме зараз відтворюється на телевізорі. Вона нагадує сервіс Shazam, що розпізнає пісні.

Як працює ACR

ACR бере зображення і звук на телевізорі, а потім порівнює їх із базою даних відомих медіаресурсів. Це означає, що система може в будь-який момент дізнатися, що показує екран. Йдеться не тільки про додатки, а й зовнішні пристрої, як-от DVD-плеєр або ігрова консоль.

Як виробники телевізорів використовують дані ACR

Виробники телевізорів стверджують, що використовують дані в інтересах власників, щоб останні отримували більш продумані рекомендації контенту і точніші налаштування зображення. Однак це також на руку рекламодавцям, які заробляють більше грошей, знаючи звички глядачів.

Дані в знеособленій формі передаються виробнику телевізорів і його партнерам з рекламних технологій. Це дозволяє їм створювати докладні профілі глядацьких звичок і, можливо, визначити, які продукти можуть зацікавити аудиторію. Це може бути використано, наприклад, для показу персоналізованої реклами на конкретному телевізорі.

Як зазначає ЗМІ, це не теорія змови, а документально підтверджена бізнес-модель. У рекламних матеріалах Roku стверджується, що її платформа дає змогу рекламодавцям охоплювати аудиторію, ґрунтуючись на поведінці телеглядачів. У 2017 році компанія Vizio була оштрафована Федеральною торговою комісією США за таємний збір даних про перегляди з мільйонів смарт-телевізорів і продаж їх третім особам. І хоча відтоді компанії стали більш прозорими, основна модель зі збору даних не змінилася.

Як вимкнути ACR

У кожного виробника меню відрізняється, як і розташування налаштувань, але функція майже завжди знаходиться в розділі "Конфіденційність". Тут вона може називатися "Використовувати інформацію про входи телевізора", "Рекомендації ШІ" або схоже. Якщо не хочеться, щоб телевізор відстежував дії, слід вимкнути всі опції обміну інформацією. Якщо виникають складнощі, можна пошукати інструкцію з відключення ACR для конкретної моделі телевізора в інтернеті.

Є також радикальний захід — скинути налаштування Smart TV до заводських і взагалі не підключати його до інтернету. Без Wi-Fi або Ethernet-підключення, ACR не зможе працювати. Замість цього можна використовувати потокову приставку Apple TV, адже Apple домоглася значних успіхів у забезпеченні конфіденційності.

