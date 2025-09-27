Названо найкращі телевізори для перегляду кіно: топ 3 моделі у 2025 році (фото)

Для приємних кіновечорів потрібен не просто великий, а правильний телевізор. Головні критерії — високий контраст для глибокого чорного кольору, яскравість для ефектного HDR і точна передача кольору. Експерти протестували десятки моделей і назвали три найкращі на 2025 рік.

При виборі телевізора для домашнього кінотеатру не варто покладатися лише на діагональ. Важливу роль для комфортного зростання відіграють технології, що передають картинку фільму саме так, як її задумав режисер. У цьому рейтингу зібрано три цікаві моделі, пише rtings.com.

Samsung S95F OLED Фото: RTINGS

Samsung S95F OLED

Це ультимативне рішення для кіноманів. Завдяки QD-OLED панелі він поєднує в собі ідеальний чорний колір з неймовірною яскравістю і насиченістю кольорів. У результаті HDR-контент має приголомшливий вигляд, а яскраві сцени ніби "оживають" на екрані.

Цей 4K-телевізор чудово справляється з масштабуванням старих фільмів з DVD і Blu-ray, роблячи картинку чіткою і деталізованою. Широкі кути огляду дають змогу дивитися кіно великою компанією без втрати якості. Є чотири варіанти розмірів: 65", 75", 85", 98". З недоліків — відсутність підтримки Dolby Vision (замість нього використовується HDR10+) і DTS-аудіо, що може бути важливо для власників колекцій на дисках.

Sony Bravia 9 Фото: RTINGS

Sony Bravia 9

Якщо ви віддаєте перевагу традиційним LED-телевізорам або дивитеся кіно в дуже світлій кімнаті, Sony Bravia 9 — найкращий вибір. Він не може похвалитися найглибшим чорним, як OLED-рішення, але завдяки просунутій системі підсвічування максимально темні відтінки все ще виглядають відмінно. До того ж не видно ореолів навколо яскравих об'єктів. Серед інших характеристик — 4K-роздільна здатність і три розміри (65", 75", 85").

Головний козир моделі Sony — фірмова система обробки зображення. Цей телевізор краще за багатьох конкурентів передає контент спочатку низької якості, роблячи його максимально чітким і ясним. Передача кольору точна і приємна, хоча відтінки можуть бути не настільки насиченими, як на Samsung. Однак дисплей лідирує за яскравістю, що важливо для HDR-контенту. Підтримуються стандарти Dolby Vision і DTS. Єдиний компроміс — не найширші кути огляду.

LG C5 OLED Фото: RTINGS

LG C5 OLED

Цей телевізор — золота середина. Він поєднує в собі переваги OLED-технології (глибокий чорний, гнучкі кути огляду) з відмінною обробкою зображення, яка майже не поступається алгоритмам Sony. Він підтримує Dolby Vision і чудово підходить як для перегляду фільмів у темряві, так і в світлій кімнаті. Доступні цілих шість модифікацій (від 42" до 83"), усі з 4K-роздільною здатністю.

LG C5 — це універсальний варіант, який якісно відтворює будь-який контент: від старих DVD до новітніх 4K Blu-ray. Єдиний нюанс — не варто ставити поруч з екраном прямі джерела світла, оскільки віддзеркалення можуть бути видні. А в якості операційної системи встановлено webOS, в якій каталог додатків не настільки різноманітний, на відміну від асортименту Google TV.

