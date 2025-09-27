Названы лучшие телевизоры для просмотра кино: топ 3 модели в 2025 году (фото)

Для приятных киновечеров нужен не просто большой, а правильный телевизор. Главные критерии — высокий контраст для глубокого черного цвета, яркость для эффектного HDR и точная цветопередача. Эксперты протестировали десятки моделей и назвали три лучших на 2025 год.

Related video

При выборе телевизора для домашнего кинотеатра не стоит полагаться лишь на диагональ. Важную роль для комфортного роста играют технологии, передающие картинку фильма именно так, как ее задумал режиссер. В этом рейтинге собраны три интересных модели, пишет rtings.com.

Samsung S95F OLED Фото: RTINGS

Samsung S95F OLED

Это ультимативное решение для киноманов. Благодаря QD-OLED панели он сочетает в себе идеальный черный цвет с невероятной яркостью и насыщенностью цветов. В результате HDR-контент выглядит потрясающе, а яркие сцены будто "оживают" на экране.

Этот 4K-телевизор отлично справляется с масштабированием старых фильмов с DVD и Blu-ray, делая картинку четкой и детализированной. Широкие углы обзора позволяют смотреть кино большой компанией без потери качества. Есть четыре варианта размеров: 65", 75", 85", 98". Из недостатков — отсутствие поддержки Dolby Vision (вместо него используется HDR10+) и DTS-аудио, что может быть важно для владельцев коллекций на дисках.

Sony Bravia 9 Фото: RTINGS

Sony Bravia 9

Если вы предпочитаете традиционные LED-телевизоры или смотрите кино в очень светлой комнате, Sony Bravia 9 — лучший выбор. Он не может похвастаться самым глубоким черным, как OLED-решения, но благодаря продвинутой системе подсветки максимально темные оттенки все еще смотрятся отлично. Вдобавок не видны ореолы вокруг ярких объектов. Среди прочих характеристик — 4K-разрешение и три размера (65", 75", 85").

Главный козырь модели Sony — фирменная система обработки изображения. Этот телевизор лучше многих конкурентов передает контент изначально низкого качества, делая его максимально четким и ясным. Цветопередача точная и приятная, хотя оттенки могут быть не настолько насыщенными, как на Samsung. Однако дисплей лидирует по яркости, что важно для HDR-контента. Поддерживаются стандарты Dolby Vision и DTS. Единственный компромисс — не самые широкие углы обзора.

LG C5 OLED Фото: RTINGS

LG C5 OLED

Этот телевизор — золотая середина. Он сочетает в себе преимущества OLED-технологии (глубокий черный, гибкие углы обзора) с отличной обработкой изображения, которая почти не уступает алгоритмам Sony. Он поддерживает Dolby Vision и отлично подходит как для просмотра фильмов в темноте, так и в светлой комнате. Доступны целых шесть модификаций (от 42" до 83"), все с 4K-разрешением.

LG C5 — это универсальный вариант, который качественно воспроизводит любой контент: от старых DVD до новейших 4K Blu-ray. Единственный нюанс — не стоит ставить рядом с экраном прямые источники света, поскольку отражения могут быть видны. А в качестве операционной системы установлена webOS, в которой каталог приложений не столь разнообразен, в отличие от ассортимента Google TV.

Раньше Фокус писал, что эксперты сравнили дорогой и дешевый телевизоры Samsung. Бренд Samsung сейчас идет в лидерах не только среди компаний, выпускающих смартфоны, но и среди производителей телевизоров. Эксперты задались вопросом – насколько будут отличаться в использовании флагманский OLED-телевизор Samsung от его же бюджетного OLED-телевизора.