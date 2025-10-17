Cмарт-телевизоры скрытно следят за пользователями: чем это грозит и как отключить

Многие современные телевизоры отслеживают действия пользователей с помощью функции автоматического распознавания контента.

Они передают эту информацию производителям, которые хотят знать предпочтения по контенту и настройкам, а также делиться со своими партнерами-рекламодателями. Об этом рассказало издание How to Geek.

Автоматическое распознавание контента (Automatic Content Recognition или ACR) — это технология, которая определяет, что именно сейчас воспроизводится на телевизоре. Она напоминает сервис Shazam, распознающий песни.

Как работает ACR

ACR берет изображения и звук на телевизоре, а затем сравнивает их с базой данных известных медиаресурсов. Это означает, что система может в любой момент узнать, что показывает экран. Речь идет не только о приложениях, но и внешних устройствах, таких как DVD-плеер или игровая консоль.

Как производители телевизоров используют данные ACR

Производители телевизоров утверждают, что используют данные в интересах владельцев, чтобы последние получали более продуманные рекомендации контента и точные настройки изображения. Однако это также на руку рекламодателям, которая зарабатывают больше денег, зная привычки зрителей.

Данные в обезличенной форме передаются производителю телевизоров и его партнерам по рекламным технологиям. Это позволяет им создавать подробные профили зрительских привычек и, возможно, определить, какие продукты могут заинтересовать аудиторию. Это может быть использовано, например, для показа персонализированной рекламы на конкретном телевизоре.

Как отмечает СМИ, это не теория заговора, а документально подтвержденная бизнес-модель. В рекламных материалах Roku утверждается, что ее платформа позволяет рекламодателям охватывать аудиторию, основываясь на поведении телезрителей. В 2017 году компания Vizio была оштрафована Федеральной торговой комиссией США за тайный сбор данных о просмотрах с миллионов смарт-телевизоров и продажу их третьим лицам. И хотя с тех пор компании стали более прозрачными, основная модель по сбору данных не изменилась.

Как отключить ACR

У каждого производителя меню отличается, как и расположение настроек, но функция почти всегда находится в разделе "Конфиденциальность". Здесь она может называться "Использовать информацию о входах телевизора", "Рекомендации ИИ" или похоже. Если не хочется, чтобі телевизор отслеживал действия, следует отключить все опции обмена информацией. Если возникают сложности, можно поискать инструкцию по отключению ACR для конкретной модели телевизора в интернете.

Есть также радикальная мера — сбросить настройки Smart TV до заводских и вообще не подключать его к интернету. Без Wi-Fi или Ethernet-подключения, ACR не сможет работать. Вместо этого можно использовать потоковую приставку Apple TV, ведь Apple добилась значительных успехов в обеспечении конфиденциальности.

Ранее эксперты назвали лучшие телевизоры для просмотра кино в 2025 году. Ключевые характеристики в этом деле — высокий контраст, уровень черного, качество HDR и точность цветопередачи.