Porsche випустила телевізор за 17 мільйонів гривень: у чому його дивна особливість (фото)

Австрійський бренд C-Seed спільно з дизайнерами Porsche показали гігантський 201-дюймовий телевізор, що коштує дорожче за багато спорткарів. Його головна фішка — кінетичний механізм, який ховає екран під землею і ефектно розкладає його після натискання кнопки.

Новинка під назвою C-Seed 201 — це не просто телевізор, а справжній арт-об'єкт, створений для супер'яхт і розкішних кінотеатрів біля басейну. Він радше нагадує скульптуру, ніж побутову техніку, пише SupercarBlondie.

Прихований механізм

Над зовнішнім виглядом апарату попрацювали фахівці Porsche Design. Модель виділяється здатністю до цікавої трансформації. У вимкненому стані телевізор непомітний. Він захований у спеціальному водонепроникному відсіку під землею (або під палубою яхти).

Після запуску натисканням кнопки з-під підлоги за 15 секунд висувається 4,5-метрова колона, а потім протягом 25 секунд сім окремих MicroLED-панелей безшовно розкладаються, утворюючи єдиний великий екран. Існує й інша версія, яка в складеному стані маскується під футуристичну тумбу.

Телевізор C-Seed 201 у розкладеному стані Фото: C-Seed

Якість зображення

Крім інноваційного дизайну, передбачено передові технології. 201-дюймовий дисплей — це матриця MicroLED, що забезпечує високу яскравість, контрастність і довговічність.

Дисплей складається з 2,9 мільйона окремих мікроскопічних світлодіодів, які обробляють дані до 100 000 разів на секунду, що гарантує найвищу якість картинки.

Очевидно, що C-Seed 201 — це іміджевий продукт, спрямований на вузьке коло клієнтів. Його ціна, дизайн і функціональність вказують на те, що він призначений для встановлення на розкішних яхтах, біля басейнів у віллах і в інших місцях, де потрібно справити враження.

Ціна: $400 000 (близько 16,8 млн грн).

