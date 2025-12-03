Почему телевизоры TCL дешевле Samsung и LG, но работают ничуть не хуже

Большие телевизоры TCL часто стоят в магазинах рядом с брендами премиум-класса, такими как Samsung и LG, при этом стоят гораздо дешевле. Компания нашла способ балансировать между ценой и качеством лучше многих конкурентов.

Секрет кроется в продуманной бизнес-стратегии, масштабах производства и технических компромиссах. Американский эксперт по технике Бен Смит раскрыл подробности порталу BGR.

Дешевые телевизоры TCL: как их делают

TCL опирается на крупносерийное производство, вертикальную интеграцию и строгий контроль затрат, что позволяет ей производить панели и компоненты в больших масштабах, избегая при этом многих расходов, которые приводят к росту цен на премиальные бренды. Владение значительной частью своей цепочки поставок позволяет компании снижать зависимость от внешних поставщиков и быстро переходить на новые технологии без традиционных наценок, связанных со сторонними закупками.

Бренд также делает ставку на высокую базовую производительность, яркие экраны, достойную контрастность и насыщенные цветах, а не на премиальный дизайн или новейшие функции, что тоже помогает снижать цену. К тому же, она берет готовое программное обеспечение Roku TV или Google TV.

По словам экспертов, доступность TCL основана в первую очередь на эффективности телевизоров, а не на компромиссах. Поэтому бренд стал одним из самых прорывных игроков на современном рынке.

TCL производит многие ключевые компоненты самостоятельно, включая сами ЖК-панели, в отличие от большинства производителей, что значительно снижает производственные затраты и дает TCL больше свободы для экспериментов с новыми размерами, технологиями подсветки и форматами дисплеев.

У TCL очень большое производство, ее заводы работают по всему миру. Масштаб позволяет экономить при закупке комплектующих, сборке и логистике. Чем больше единиц продукции производится, тем дешевле становится каждая, что позволяет TCL предлагать 65-дюймовые и даже 75-дюймовые телевизоры по ценам существенно ниже, чем у конкурентов.

Телевизор TCL P755K предлагает хорошее качество по доступной цене Фото: expertreviews.co.uk

Характеристики телевизоров TCL

Телевизоры TCL занимают лидирующие позиции в среднем ценовом сегменте, перебивая конкурентов не только низкими ценами, но часто и возможностями, доступными более дорогим моделям Samsung и LG. Новейшие модели QLED и Mini-LED этого бренда обладают высокой яркостью, контрастностью и насыщенной цветопередачей, не уступающей флагманам рынка. Т

TCL внедряет новые функции, такие как полномасштабное локальное затемнение, широкий цветовой охват и высокая частота обновления, гораздо раньше конкурентов начального уровня. Даже более доступные 4K-модели TCL, как правило, обеспечивают стабильно высокое качество HDR и четкость изображения для повседневного просмотра.

Используя такие проверенные платформы, как Roku TV и Google TV, телевизоры TCL обеспечивают удобный интерфейс, широкую поддержку приложений и частые обновления.

Низкие цены подразумевают и некоторые компромиссы. Материалы корпуса могут показаться дешевыми, а качество звука, по мнению некоторых пользователей, довольно скромное.

Ранее эксперты объяснили, каким брендам телевизоров можно доверять и почему. Самую лучшую репутацию сегодня имеют LG, Sony, Samsung, Insignia, Philips, Hisense.