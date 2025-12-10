Дешеві телевізори Hisense затьмарюють LG і Sony: як їм це вдається і чи варто купувати

Китайські телевізори бренду Hisense продають в Україні та в усьому світі телевізори, які помітно дешевші за моделі LG, Samsung або Sony з подібними характеристиками.

Замість того щоб безпосередньо конкурувати з високорентабельними преміум-сегментами, компанія зробила ставку на великі обсяги продукції, вкрай низьку маржу і агресивну цінову політику. Журналіст Нікола Бочіс у статті для BGR розповів, чи варто купувати дешеві телевізори Hisense.

Чому телевізори Hisense такі дешеві

Hisense була створена в Китаї в 1969 році як виробник радіоприймачів, а через 10 років перейшла до виробництва телевізорів і швидко створила велику інфраструктуру. Зараз її виробнича база охоплює заводи в Мексиці, Словенії та Південній Африці, що дає виробничу перевагу, не завжди доступну брендам, що базуються в Японії або Південній Кореї.

Низька ціна багатьох моделей телевізорів Hisense, таких як U8QG за $900, є результатом кількох взаємопов'язаних стратегічних рішень. Перше з них — вертикальна інтеграція. Hisense виробляє значну частину своїх компонентів, особливо панелей, у рамках своєї великої виробничої системи. Згідно з галузевими даними, тільки основний виробничий центр компанії в Циндао займає понад 12 квадратних кілометрів і налагодив великомасштабне виробництво РК-панелей. Контролюючи виробництво комплектуючих всередині компанії, Hisense уникає величезних витрат, які можуть виникнути під час співпраці з незалежними постачальниками, і це дає змогу знизити ціни на готові телевізори.

Телевізор Hisense U8QG забезпечує хороше співвідношення ціни та якості Фото: Tom's Guide

Hisense виробляє деякі компоненти в Китаї, де витрати на робочу силу і логістику значно нижчі порівняно з компаніями, що виробляють продукцію в дорожчих регіонах або покладаються на зовнішніх постачальників. Ця перевага у вартості відбивається на ціні.

Другий фактор — це бізнес-модель. Виробничі витрати компанії можуть не сильно відрізнятися від витрат масових брендів, але роздрібна маржа нижча. Hisense вирішила отримувати менший прибуток від продажу одного виробу і компенсувати це великими обсягами продажів і впізнаваністю бренду. Конкуренція з боку інших бюджетних брендів ще більше знижує ціни.

Спрощення функцій у дешевших моделях також знижує їхню вартість. Телевізори Hisense преміум-класу використовують технології miniLED, квантові точки і частоту оновлення 120 Гц, а ось більш доступні мають обладнання середнього рівня, менше зон з преміальним підсвічуванням і дешевші матеріали.

Hisense, як і інші виробники смарт-телевізорів, може монетизувати збір даних користувачів для рекламодавців і сервісів рекомендації контенту, щоб компенсувати частину витрат і знизити ціни.

Телевізори Hisense не завжди можуть похвалитися абсолютною досконалістю збірки або престижем бренду, але забезпечують хороше співвідношення ціни та якості. Деякі компроміси впливають як на вартість, так і на зручність використання.

Деякі телевізори Hisense, наприклад U7QG, хвалять за пікову яскравість, підтримку HDMI 2.1, VRR і частоту оновлення 120 Гц у моделях середнього цінового сегмента — функції, які донедавна були доступні тільки в телевізорах високого класу.

Нещодавно Hisense QD6QF потрапив до рейтингу найкращих бюджетних телевізорів. За свою ціну він пропонує досить хорошу яскравість і широкий діапазон кольорів.

Писали також, чому TCL випускає дешеві телевізори, що конкурують з більш дорогими моделями. Секрет криється в продуманій бізнес-стратегії, масштабах виробництва і технічних компромісах.