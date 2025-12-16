Опасны ли солнечные панели для людей: эксперты рассказали сколько радиации они излучают

Существует множество информации о рисках, связанных с солнечными панелями, однако эксперты из компании Belmont Solar уверяют, что они не представляют никакой угрозы для здоровья.

Солнечная система работает на постоянном токе и не имеет опасного излучения. Солнечный инвертор будет создавать некоторое электрическое поле, но лишь в очень небольших количествах, сравнимых с уровнем излучения люминесцентной лампы, пишут специалисты на belmontsolar.com.

Это может создавать помехи для небольших устройств, таких как коротковолновые радиоприемники, но солнечные панели не излучают радиацию в такой степени, чтобы это было опасно для человека. Кроме того, этот минимальный уровень излучения будет распространяться за пределы дома, — либо с крыши, либо из любого места, где расположены панели. Согласно всем существующим научным данным, солнечные панели абсолютно безопасны.

Нет научных исследований, связывающих солнечные панели с раком. Нет научно установленной связи между неионизирующими электромагнитными частотами (ЭМ-полями) и раком. Уровни электромагнитных частот, излучаемых солнечными панелями, настолько слабы, что они, вероятно, даже не достигают людей, если панели находятся на крыше или на земле на каком-либо расстоянии от дома.

Солнечные панели на балконе Фото: WeDoSolar

Исследования показали корреляцию между длительным воздействием сильного электромагнитного излучения и раком. Но даже в этом случае нет конкретных доказательств того, что высокий уровень регулярного воздействия электромагнитного излучения абсолютно точно вызывает рак. Проживание в пределах 600 м от высоковольтных линий электропередачи может увеличить вероятность развития рака, особенно у детей, но это касается не всех детей и людей. И эти исследования касались воздействия высоковольтных линий электропередачи, а не солнечных панелей.

Как и любое другое электрическое устройство, электрические поля, создаваемые солнечной системой, очень слабы и легко ослабляются стенами и другими объектами. Солнечные панели не связаны с возникновением проблем со здоровьем у взрослых или детей. Жизнь с солнечными панелями на крыше не подвергает опасности развития рака или других заболеваний, вызванных радиацией.

Электроприборы, такие как бритвы, фены и электрические одеяла, также создают электрические поля, и их используют десятилетиями без каких-либо опасений. Хотя солнечные панели имеют очень низкий уровень электромагнитного излучения, на крыше они находятся слишком далеко от людей, чтобы причинить какой-либо вред. Солнечные панели никак не влияют на иммунную систему; очень низкий уровень радиации просто недостаточно силен, чтобы оказать какое-либо молекулярное воздействие на организм.

Солнечные панели разработаны таким образом, чтобы быть безопасными для людей и животных. Они работают при низком напряжении и имеют электрическую изоляцию. Любая правильно установленная солнечная система заземлена, чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током при прикосновении к ней. Как и любое другое электрическое устройство.

