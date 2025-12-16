Чи небезпечні сонячні панелі для людей: експерти розповіли скільки радіації вони випромінюють

Існує безліч інформації про ризики, пов'язані з сонячними панелями, проте експерти з компанії Belmont Solar запевняють, що вони не становлять жодної загрози для здоров'я.

Сонячна система працює на постійному струмі і не має небезпечного випромінювання. Сонячний інвертор буде створювати деяке електричне поле, але лише в дуже невеликих кількостях, порівнянних з рівнем випромінювання люмінесцентної лампи, пишуть фахівці на belmontsolar.com.

Це може створювати перешкоди для невеликих пристроїв, таких як короткохвильові радіоприймачі, але сонячні панелі не випромінюють радіацію такою мірою, щоб це було небезпечно для людини. Крім того, цей мінімальний рівень випромінювання буде поширюватися за межі будинку, — або з даху, або з будь-якого місця, де розташовані панелі. Згідно з усіма наявними науковими даними, сонячні панелі абсолютно безпечні.

Відео дня

Немає наукових досліджень, що пов'язують сонячні панелі з раком. Немає науково встановленого зв'язку між неіонізуючими електромагнітними частотами (ЕМ-полями) і раком. Рівні електромагнітних частот, що випромінюються сонячними панелями, настільки слабкі, що вони, ймовірно, навіть не досягають людей, якщо панелі розташовані на даху або на землі на будь-якій відстані від будинку.

Сонячні панелі на балконі Фото: WeDoSolar

Дослідження показали кореляцію між тривалим впливом сильного електромагнітного випромінювання і раком. Але навіть у цьому випадку немає конкретних доказів того, що високий рівень регулярного впливу електромагнітного випромінювання абсолютно точно викликає рак. Проживання в межах 600 м від високовольтних ліній електропередачі може збільшити ймовірність розвитку раку, особливо в дітей, але це стосується не всіх дітей і людей. І ці дослідження стосувалися впливу високовольтних ліній електропередачі, а не сонячних панелей.

Як і будь-який інший електричний пристрій, електричні поля, що створюються сонячною системою, дуже слабкі і легко послаблюються стінами та іншими об'єктами. Сонячні панелі не пов'язані з виникненням проблем зі здоров'ям у дорослих або дітей. Життя з сонячними панелями на даху не наражає на небезпеку розвитку раку або інших захворювань, викликаних радіацією.

Електроприлади, такі як бритви, фени та електричні ковдри, також створюють електричні поля, і їх використовують десятиліттями без будь-яких побоювань. Хоча сонячні панелі мають дуже низький рівень електромагнітного випромінювання, на даху вони перебувають надто далеко від людей, щоб заподіяти будь-яку шкоду. Сонячні панелі ніяк не впливають на імунну систему; дуже низький рівень радіації просто недостатньо сильний, щоб чинити будь-який молекулярний вплив на організм.

Сонячні панелі розроблені таким чином, щоб бути безпечними для людей і тварин. Вони працюють при низькій напрузі і мають електричну ізоляцію. Будь-яка правильно встановлена сонячна система заземлена, щоб запобігти небезпеці ураження електричним струмом при дотику до неї. Як і будь-який інший електричний пристрій.

Раніше ми писали про 5 простих причин, чому люди більше не купують сонячні панелі. В умовах стрімкого зростання цін на енергоносії сонячна енергія для житлових будинків стає значущим заходом економії. Проте багато людей з тих чи інших причин не хочуть купувати сонячні панелі з тих чи інших причин.