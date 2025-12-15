Люди самі назвали 5 простих причин, чому вони більше не купують сонячні панелі (фото)

В умовах стрімкого зростання цін на енергоносії сонячна енергія для житлових будинків стає значущим заходом економії. Проте багато людей з тих чи інших причин не хочуть купувати сонячні панелі для житлових будинків.

Деякі користувачі висловили свої побоювання з приводу переходу на сонячну енергію на форумі Reddit r/solar, відповівши на запитання: "Що відштовхує людей від ідеї переходу на сонячну енергію?", пише solar.com.

Журналісти зібрали деякі з найбільш змістовних відповідей і виділили 5 головних причин, через які люди не хочуть купувати сонячні панелі. "Можливо, ця інформація дасть читачам краще уявлення про реальні перешкоди, з якими стикаються домовласники при переході на сонячну енергію, і про те, як вони їх долають", — написали вони.

Шахрайство та нав'язливі методи продажів

Можливо, головна причина, через яку користувачі Reddit не хочуть купувати сонячні панелі, — це негативний досвід із шахрайством і нав'язливими продавцями.

(u/Lovesolarthings) сказав: Компанії з поганим обслуговуванням, завищеними цінами, неякісним обладнанням тощо запевняють, що вони найкращі на ринку, але ж це не так.

(u/caren128) висловила аналогічне занепокоєння: Торгові представники, які ходять по домівках, та їхня тактика: тиск з метою примусити купити якнайшвидше — це найбільший відштовхувальний фактор.

"Однак на кожного шахрая і нав'язливого продавця знайдеться чесний, досвідчений місцевий установник, готовий допомогти людям досягти енергетичних цілей", — пишуть автори.

Міфи про індустрію сонячної енергії

Ще одна причина, через яку люди не купують сонячні панелі, полягає в тому, що вони вірять міфам про те, що, наприклад, сонячна енергія дорога або недовговічна.

u/Jm11890 написав: Я працюю в цій галузі вже 7 років. Найголовніше — це те, що (клієнтам) розповідають близькі друзі або родичі. Негативний досвід, який у них був, і помилки, наприклад, що сонячна енергія дорога.

u/Tutorbin76 додав: Початкові витрати і тривалий термін окупності. І дезінформація про термін служби панелей. Деякі люди думають, що їх потрібно замінювати через 10 років або близько того, але це не так, адже вони можуть пропрацювати 30 років.

Неготовність до змін

u/theHoustonSolarGuy повідомляє: Зміни. Набагато простіше не змінюватися, ніж діяти. Повинна бути мотивація для змін, зазвичай це бажання уникнути інфляції, високих рахунків за електроенергію і відключень. Далеко не всі мотивовані екологічними міркуваннями або навіть податковим кредитом на інвестиції.

u/Jagster_rogue додав: Ідея невідомого лякала... Мій батько навіть не може розібратися зі своїм смартфоном, щоб встановити застосунок, не кажучи вже про те, щоб зрозуміти співвідношення витрат і вигод від системи, яку він не розуміє.

"Схоже, люди не купують сонячні панелі з тієї ж причини, з якої не покращують свій раціон харчування: важко змінити курс після десятиліть використання одних і тих самих методів, навіть якщо переваги очевидні", — ідеться в матеріалі.

Ринкові та географічні бар'єри

Ще одна причина, через яку люди не купують сонячні панелі, полягає в тому, що це не має сенсу з урахуванням особливостей їхнього ринку електроенергії або місця розташування.

u/Jm11890 міркує: Сонячна енергія залежить від ринку. Усі думають, що вона не працює, тому що це може бути не дуже добре залежно від ринкової ситуації та наданих пільг. Також це може бути не дуже добре через розташування будинку і затінення.

u/newtoadoption33 додає: Мій досвід показує, що традиційні енергетичні компанії продовжують створювати бар'єри для переходу на сонячну енергію. Наш місцевий електроенергетичний кооператив (ЕЕК) щойно анулював усі контракти на нетто-облік електроенергії... Ті самі люди, що управляють нашим місцевим ЕЕК, були обрані до нашої Ради з питань освіти та ухвалили місцеву політику, згідно з якою ви маєте отримувати "звичайний" рахунок за електроенергію. Їхня аргументація полягає в тому, що округ отримує частину податкових надходжень від продажу електроенергії, а сонячна енергія позбавляє їх необхідних податкових надходжень.

Перехід на сонячну енергію забезпечує найбільшу віддачу від інвестицій на ринках електроенергії, де:

Високі ціни на електроенергію.

Сприятлива політика нетто-обліку електроенергії.

Місцеві пільги на сонячну енергію.

"Правда полягає в тому, що на деяких ринках нічого з цього немає, що знижує фінансову вигоду від переходу на сонячну енергію. Однак, незважаючи на це, перехід на сонячну енергію все ще має екологічні переваги, які роблять його вигідним для багатьох домовласників", — акцентують автори.

Вартість переходу на сонячну енергію

Нарешті, мабуть, головна причина, через яку люди не купують фотоелементи: їхня вартість.

u/Adapting_Deeply_9393 сказав: Більшість людей стурбовані тим, як прогодувати свої сім'ї і скільки ліків вони можуть собі дозволити, водночас оплачуючи оренду.

u/PiermontVillage не став церемонитися: Початкові витрати занадто високі.

Видання пояснює: як і будь-які інвестиції, перехід на сонячну енергію коштує грошей — зазвичай від 10 000 до 30 000 доларів — і будь-кого, хто намагається продати "безплатну сонячну енергію", слід ретельно перевірити. На жаль, є домогосподарства, які не можуть дозволити собі оплатити сонячні панелі ні готівкою, ні щомісячними платежами за кредитом. Однак для більшості домовласників перехід на сонячну енергію далеко не такий дорогий, як використання електроенергії з мережі протягом 25 років.

Підсумок

Існує низка поширених причин, через які люди не хочуть купувати сонячні панелі. Хоча деякі з цих перешкод цілком реальні, інші виникають через міфи про сонячну енергетику, що зберігаються.

Скептичне ставлення до переходу на сонячну енергію цілком нормальне. Але журналісти рекомендують обговорити питання переходу з експертом-консультантом з енергетики і попросити його розповісти про реальні сценарії використання домашньої сонячної системи.

Раніше ми писали про те, що з сонячними панелями по всьому світу почалися великі проблеми. Сонячна енергетика переживає кризу, оскільки для виробництва панелей витрачається більше енергії, ніж вони потім виробляють, а багато країн перевантажили мережі.