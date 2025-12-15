Великі проблеми із сонячними панелями почалися по всьому світу: чому вони приносять збитки

Сонячна енергетика переживає кризу, оскільки для виробництва панелей витрачається більше енергії, ніж вони потім виробляють, а багато країн перевантажили мережі.

Один із найсильніших і найтриваліших в історії занепадів галузі розпочався в Китаї, який є світовим лідером із виробництва та встановлення фотоелектричних модулів. Подробиці повідомило видання Financial Times.

У першій половині 2025 року Китай встановив сонячні електростанції загальною потужністю 256 гігават, передає енергетичний аналітичний центр Ember. Це більш ніж удвічі більше, ніж весь інший світ разом узятий.

Однак у процесі китайські заводи витратили більш ніж удвічі більшу кількість електроенергії, тому чотири найбільші компанії в цій галузі зафіксували сукупний збиток у розмірі 1,5 млрд доларів за перше півріччя.

Китай виробляє занадто багато панелей, які не вдається продати навіть за кордон. На регіон Сіньцзян припадає близько 40% світових виробничих потужностей з випуску полікремнію — матеріалу, необхідного для виготовлення сонячних пластин і елементів. Це ускладнює експорт до США відповідно до Закону про запобігання примусової праці уйгурів, який забороняє ввезення будь-яких товарів, виготовлених із матеріалів, що поставляються з цього регіону.

Продажі в Індію і Європу, два найбільших і найбільш швидкозростаючих світових ринки сонячної енергії, також стають складнішими. Хоча Індія продовжує імпортувати з Китаю, вона хоче підвищити тарифи. У Європі ж темпи впровадження сонячних електростанцій у 2025 році сповільнилися, оскільки деякі країни досягають ліміту підключення до мережі, і остання просто не витримує навантаження.

Jinko Solar є одним із провідних виробників сонячних панелей у Китаї Фото: Jinko Solar

Розслідування щодо китайських виробників сонячних панелей, підозрюваних в отриманні державних субсидій, додали невизначеності та ще більше тарифних ризиків, відлякуючи покупців від нових закупівель.

Акції китайських компаній, що займаються виробництвом фотоелектричного обладнання, у 2025 році впали через скорочення цін на модулі. Наприклад, валовий прибуток JinkoSolar, відомої найефективнішими панелями, знизився до 3,1% за рік, порівняно з 16% у 2024 році.

Світ швидко переходить на нові, більш ефективні сонячні технології, тому виробникам доводиться вкладати значні кошти в модернізацію виробничих ліній. Це означає подальше збільшення витрат, тоді як ціни на готову продукцію знижуються.

Проблеми китайських виробників в деякому вигідні для інших країн. Зниження цін удвічі призвело до того, що більше людей наважилися на купівлю та встановлення сонячних панелей. За даними компанії Ember, виробництво електроенергії з сонячних батарей дало змогу уникнути викидів, еквівалентних приблизно 1,6 млрд тонн вуглекислого газу в 2024 році, що приблизно відповідає викидам енергетики в США.

З іншого боку, дуже низькі ціни практично не стимулюють компанії інвестувати в екологічно стійкі методи, що призводить до збільшення виробничих відходів і проблем з переробкою викинутих панелей. Сонячна енергія стала доступною, але світу економічно невигідно розвивати галузь далі.

Як раніше писали, у Бразилії обмежують роботу сонячних електростанцій, оскільки інфраструктура не витримує надлишку енергії. Місцеві компанії зазнають збитків.

До цього повідомляли, що схожі проблеми виникли в Іспанії через масове встановлення сонячних панелей. Імовірно, вони стали причиною припинення електропостачання в кількох районах країни.