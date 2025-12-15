Большие проблемы с солнечными панелями начались по всему миру: почему они приносят убытки

Cолнечная энергетика переживает кризис, поскольку для производства панелей тратится больше энергии, чем они потом вырабатывают, а многие страны перегрузили сети.

Один из самых сильных и продолжительных в истории упадков отрасли начался в Китае, который является мировым лидером по производству и установке фотоэлектрических модулей. Подробности сообщило издание Financial Times.

В первой половине 2025 года Китай установил солнечные электростанции общей мощностью 256 гигаватт, передает энергетический аналитический центр Ember. Это более чем в два раза больше, чем весь остальной мир вместе взятый.

Однако в процессе китайские заводы потратили более чем вдвое большее количество электроэнергии, поэтому четыре крупнейшие компании в этой отрасли зафиксировали совокупный убыток в размере 1,5 млрд долларов за первое полугодие.

Китай производит слишком много панелей, которые не удается продать даже за границу. На регион Синьцзян приходится около 40% мировых производственных мощностей по выпуску поликремния — материала, необходимого для изготовления солнечных пластин и элементов. Это осложняет экспорт в США в соответствии с Законом о предотвращении принудительного труда уйгуров, который запрещает ввоз любых товаров, изготовленных из материалов, поставляемых из этого региона.

Продажи в Индию и Европу, два крупнейших и наиболее быстрорастущих мировых рынка солнечной энергии, также становятся сложнее. Хотя Индия продолжает импортировать из Китая, она хочет повысить тарифы. В Европе же темпы внедрения солнечных электростанций в 2025 году замедлились, поскольку некоторые страны достигают лимита подключения к сети, и последняя просто не выдерживает нагрузки.

Jinko Solar является одним из ведущих производителей солнечных панелей в Китае Фото: Jinko Solar

Расследования в отношении китайских производителей солнечных панелей, подозреваемых в получении государственных субсидий, добавили неопределенности и еще больше тарифных рисков, отпугивая покупателей от новых закупок.

Акции китайских компаний, занимающихся производством фотоэлектрического оборудования, в 2025 году упали из-за сокращения цен на модули. Например, валовая прибыль JinkoSolar, известной самыми эффективными панелями, снизилась до 3,1% за год, по сравнению с 16% в 2024 году.

Мир быстро переходит на новые, более эффективные солнечные технологии, поэтому производителям приходится вкладывать значительные средства в модернизацию производственных линий. Это означает дальнейшее увеличение затрат, тогда как цены на готовую продукцию снижаются.

Проблемы китайских производителей в некотором выгодны для других стран. Снижение цен в два раза привело к тому, что больше людей решились на покупку и установку солнечных панелей. По данным компании Ember, производство электроэнергии из солнечных батарей позволило избежать выбросов, эквивалентных примерно 1,6 млрд тонн углекислого газа в 2024 году, что примерно соответствует выбросам энергетики в США.

С другой стороны, очень низкие цены практически не стимулируют компании инвестировать в экологически устойчивые методы, что приводит к увеличению производственных отходов и проблемам с переработкой выброшенных панелей. Солнечная энергия стала доступной, но миру экономически невыгодно развивать отрасль дальше.

Как ранее писали, в Бразилии ограничивают работу солнечных электростанций, поскольку инфраструктура не выдерживает преизбытка энергии. Местные компании терпят убытки.

До этого сообщали, что похожие проблемы возникли в Испании из-за массовой установки солнечных панелей. Вероятно, они стали причиной прекращения электроснабжения в нескольких районах страны.