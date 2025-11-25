Солнечные панели массово отключают: что случилось с энергетикой целой страны

Сектор возобновляемой энергетики Бразилии столкнулся с серьезным кризисом. Национальный системный оператор (ONS) все чаще принудительно ограничивает выработку солнечных электростанций, особенно в северо-восточном регионе страны.

В некоторых случаях ограничения достигают критических значений, ставя под угрозу финансовую стабильность энергетических компаний и всей производственной цепочки. Несмотря на активное привлечение инвестиций и высокий потенциал, развитие отрасли опережает возможности инфраструктуры. Это привело к парадоксальной ситуации: страна имеет избыток чистой энергии, но не может ее использовать, пишет Click Petroleo e Gas.

Масштаб проблемы

В октябре ограничения генерации достигли рекордного уровня. Из 15 наиболее пострадавших крупных солнечных станций 14 расположены на северо-востоке Бразилии. Генеральный директор Volts Robotics Донато Фильо отмечает, что свыше 90% всех отключений приходится именно на этот регион, где сосредоточено большинство солнечных и ветровых парков.

Для отдельных станций сокращение выработки составило от 40% до 63%. Это означает, что объекты работали менее чем на половину своей мощности, что делает их эксплуатацию экономически нецелесообразной. Финансовые потери сектора с января по октябрь оцениваются в 5,4 млрд реалов, причем только за октябрь убытки составили 1 млрд реалов.

Солнечная электростанция (иллюстративное фото) Фото: CAI ZENGLE/FOR CHINA DAILY

Причины ограничений

Главная причина отключений — неспособность электрических сетей принять и передать всю вырабатываемую энергию. Основные факторы кризиса:

Нехватка линий электропередачи: Инфраструктура на северо-востоке не успевает за темпами строительства новых электростанций.

Инфраструктура на северо-востоке не успевает за темпами строительства новых электростанций. Дисбаланс спроса и предложения: Пик выработки солнечной энергии приходится на утренние часы, когда потребление электричества в стране еще низкое.

Пик выработки солнечной энергии приходится на утренние часы, когда потребление электричества в стране еще низкое. Переизбыток энергии: В определенные часы в сети образуется излишек, который некуда девать.

Ограничения, впрочем, касаются только крупных промышленных станций (централизованная генерация). Небольшие частные установки на крышах домов продолжают работать без перебоев, поскольку отдают энергию напрямую в распределительные сети низкого напряжения.

Последствия и возможные решения

Принудительные отключения бьют не только по электростанциям. Если компания не может поставить объем энергии, указанный в контракте, ей приходится докупать недостающее электричество на свободном рынке по более высоким ценам. Это увеличивает расходы и ставит под удар всю цепочку поставщиков оборудования и сервисных компаний, которая выстраивалась последние 15-20 лет.

Эксперты предлагают несколько путей выхода из кризиса:

Компенсация убытков: Приоритетной задачей называют возмещение потерянной выручки генераторам. Стимулирование утреннего потребления: Необходимо поощрять перенос энергоемких процессов, например, зарядку электромобилей или работу промышленности, на утро во время пиковой солнечной генерации. Балансировка с гидроэнергетикой: Предлагается сместить график работы ГЭС на вечернее время, когда солнечные станции прекращают работу.

