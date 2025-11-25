Сонячні панелі масово відключають: що сталося з енергетикою цілої країни

Сектор відновлюваної енергетики Бразилії зіткнувся з серйозною кризою. Національний системний оператор (ONS) дедалі частіше примусово обмежує вироблення сонячних електростанцій, особливо в північно-східному регіоні країни.

У деяких випадках обмеження досягають критичних значень, ставлячи під загрозу фінансову стабільність енергетичних компаній і всього виробничого ланцюжка. Незважаючи на активне залучення інвестицій і високий потенціал, розвиток галузі випереджає можливості інфраструктури. Це призвело до парадоксальної ситуації: країна має надлишок чистої енергії, але не може її використовувати, пише Click Petroleo e Gas.

Масштаб проблеми

У жовтні обмеження генерації досягли рекордного рівня. З 15 найбільш постраждалих великих сонячних станцій 14 розташовані на північному сході Бразилії. Генеральний директор Volts Robotics Донато Фільо зазначає, що понад 90% усіх відключень припадає саме на цей регіон, де зосереджено більшість сонячних і вітрових парків.

Для окремих станцій скорочення виробітку становило від 40% до 63%. Це означає, що об'єкти працювали менш ніж на половину своєї потужності, що робить їх експлуатацію економічно недоцільною. Фінансові втрати сектору з січня по жовтень оцінюються в 5,4 млрд реалів, причому тільки за жовтень збитки склали 1 млрд реалів.

Причини обмежень

Головна причина відключень — нездатність електричних мереж прийняти і передати всю вироблювану енергію. Основні чинники кризи:

Брак ліній електропередачі: Інфраструктура на північному сході не встигає за темпами будівництва нових електростанцій.

Інфраструктура на північному сході не встигає за темпами будівництва нових електростанцій. Дисбаланс попиту і пропозиції: Пік вироблення сонячної енергії припадає на ранкові години, коли споживання електрики в країні ще низьке.

Пік вироблення сонячної енергії припадає на ранкові години, коли споживання електрики в країні ще низьке. Надлишок енергії: У певні години в мережі утворюється надлишок, який нікуди дівати.

Обмеження, втім, стосуються тільки великих промислових станцій (централізована генерація). Невеликі приватні установки на дахах будинків продовжують працювати без перебоїв, оскільки віддають енергію безпосередньо в розподільні мережі низької напруги.

Наслідки та можливі рішення

Примусові відключення б'ють не тільки по електростанціях. Якщо компанія не може поставити обсяг енергії, зазначений у контракті, їй доводиться докуповувати відсутню електрику на вільному ринку за вищими цінами. Це збільшує витрати і ставить під удар весь ланцюжок постачальників обладнання та сервісних компаній, який вибудовувався останні 15-20 років.

Експерти пропонують кілька шляхів виходу з кризи:

Компенсація збитків: Пріоритетним завданням називають відшкодування втраченої виручки генераторам. Стимулювання ранкового споживання: Необхідно заохочувати перенесення енергоємних процесів, наприклад, зарядку електромобілів або роботу промисловості, на ранок під час пікової сонячної генерації. Балансування з гідроенергетикою: Пропонується змістити графік роботи ГЕС на вечірній час, коли сонячні станції припиняють роботу.

Раніше повідомлялося, що сонячні батареї стануть на 33% ефективнішими завдяки одній деталі. У сонячній енергетиці назріває цікавий прорив. Технологія зворотного контакту (BC), що довгий час вважалася занадто дорогою і складною, нарешті стала доступною для масового виробництва і обіцяє вагомий приріст ефективності.