Люди сами назвали 5 простых причин, почему они больше не покупают солнечные панели (фото)

В условиях стремительного роста цен на энергоносители солнечная энергия для жилых домов становится значимой мерой экономии. Тем не менее, многие люди по тем или иным причинам не хотят покупать солнечные панели

Некоторые пользователи выразили свои опасения по поводу перехода на солнечную энергию на форуме Reddit r/solar, ответив на вопрос: "Что отталкивает людей от идеи перехода на солнечную энергию?", пишет solar.com.

Журналисты собрали некоторые из наиболее содержательных ответов и выделили 5 главных причин, по которым люди не хотят покупать солнечные панели. "Возможно, эта информация даст читателям лучшее представление о реальных препятствиях, с которыми сталкиваются домовладельцы при переходе на солнечную энергию, и о том, как они их преодолевают", — написали они.

Мошенничество и навязчивые методы продаж

Возможно, главная причина, по которой пользователи Reddit не хотят покупать солнечные панели, — это негативный опыт с мошенничеством и навязчивыми продавцами.

Відео дня

(u/Lovesolarthings) сказал: Компании с плохим обслуживанием, завышенными ценами, некачественным оборудованием и т. д. уверяют, что они лучшие на рынке, а ведь это не так.

(u/caren128) высказала аналогичную обеспокоенность: Торговые представители, ходящие по домам, и их тактика: давление с целью заставить купить как можно скорее — это самый большой отталкивающий фактор.

"Однако на каждого мошенника и навязчивого продавца найдется честный, опытный местный установщик, готовый помочь людям достичь энергетических целей", — пишут авторы.

Солнечные панели на крыше дома Фото: unsplash.com

Мифы об индустрии солнечной энергии

Еще одна причина, по которой люди не покупают солнечные панели, заключается в том, что они верят мифам о том, что, например, солнечная энергия дорогая или недолговечная.

u/Jm11890 написал: Я работаю в этой отрасли уже 7 лет. Самое главное — это то, что (клиентам) рассказывают близкие друзья или родственники. Негативный опыт, который у них был, и заблуждения, например, что солнечная энергия дорогая.

u/Tutorbin76 добавил: Первоначальные затраты и длительный срок окупаемости. И дезинформация о сроке службы панелей. Некоторые люди думают, что их нужно заменять через 10 лет или около того, но это не так, ведь они могут проработать 30 лет.

Неготовность к переменам

u/theHoustonSolarGuy сообщает: Перемены. Гораздо проще не меняться, чем действовать. Должна быть мотивация для перемен, обычно это желание избежать инфляции, высоких счетов за электроэнергию и отключений. Очень немногие мотивированы экологическими соображениями или даже налоговым кредитом на инвестиции.

u/Jagster_rogue добавил: Идея неизвестного пугала… Мой отец даже не может разобраться со своим смартфоном, чтобы установить приложение, не говоря уже о том, чтобы понять соотношение затрат и выгод от системы, которую он не понимает.

"Похоже, люди не покупают солнечные панели по той же причине, по которой не улучшают свой рацион питания: трудно изменить курс после десятилетий использования одних и тех же методов, даже если преимущества очевидны", — говорится в материале.

Солнечные панели на крыше дома Фото: unsplash.com

Рыночные и географические барьеры

Еще одна причина, по которой люди не покупают солнечные панели, заключается в том, что это не имеет смысла с учетом особенностей их рынка электроэнергии или местоположения.

u/Jm11890 рассуждает: Солнечная энергия зависит от рынка. Все думают, что она не работает, потому что это может быть не очень хорошо в зависимости от рыночной ситуации и предоставляемых льгот. Также это может быть не очень хорошо из-за расположения дома и затенения.

u/newtoadoption33 добавляет: Мой опыт показывает, что традиционные энергетические компании продолжают создавать барьеры для перехода на солнечную энергию. Наш местный электроэнергетический кооператив (ЭЭК) только что аннулировал все контракты на нетто-учет электроэнергии… Те же самые люди, которые управляют нашим местным ЭЭК, были избраны в наш Совет по образованию и приняли местную политику, согласно которой вы должны получать "обычный" счет за электроэнергию. Их аргументация заключается в том, что округ получает часть налоговых поступлений от продажи электроэнергии, а солнечная энергия лишает их необходимых налоговых поступлений.

Переход на солнечную энергию обеспечивает наибольшую отдачу от инвестиций на рынках электроэнергии, где:

Высокие цены на электроэнергию.

Благоприятная политика нетто-учета электроэнергии.

Местные льготы на солнечную энергию.

"Правда заключается в том, что на некоторых рынках ничего из этого нет, что снижает финансовую выгоду от перехода на солнечную энергию. Однако, несмотря на это, переход на солнечную энергию все еще имеет экологические преимущества, которые делают его выгодным для многих домовладельцев", — акцентируют авторы.

Установка солнечных панелей Фото: Pexels

Стоимость перехода на солнечную энергию

Наконец, пожалуй, главная причина, по которой люди не покупают фотоэлементы: их стоимость.

u/Adapting_Deeply_9393 сказал: Большинство людей озабочены тем, как прокормить свои семьи и сколько лекарств они могут себе позволить, при этом оплачивая аренду.

u/PiermontVillage не стал церемониться: Первоначальные затраты слишком высоки.

Издание поясняет: как и любые инвестиции, переход на солнечную энергию стоит денег – обычно от 10 000 до 30 000 долларов – и любого, кто пытается продать "бесплатную солнечную энергию", следует тщательно проверить. К сожалению, есть домохозяйства, которые не могут позволить себе оплатить солнечные панели ни наличными, ни ежемесячными платежами по кредиту. Однако для большинства домовладельцев переход на солнечную энергию далеко не так дорог, как использование электроэнергии из сети в течение 25 лет.

Итог

Существует ряд распространенных причин, по которым люди не хотят покупать солнечные панели. Хотя некоторые из этих препятствий вполне реальны, другие возникают из-за сохраняющихся мифов о солнечной энергетике.

Скептическое отношение к переходу на солнечную энергию вполне нормально. Но журналисты рекомендуют обсудить вопрос перехода с экспертом-консультантом по энергетике и попросить его рассказать о реальных сценариях использования домашней солнечной системы.

Ранее мы писали о том, что с солнечными панелями по всему миру начались большие проблемы. Cолнечная энергетика переживает кризис, поскольку для производства панелей тратится больше энергии, чем они потом вырабатывают, а многие страны перегрузили сети.