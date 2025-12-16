Зеленский назвал время и темы переговоров с США в Майами: сначала получат "фидбек" от РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что следующий раунд украинско-американских переговоров состоится в Майами, однако он не будет в них участвовать. Перед встречей должны состояться контакты Вашингтона с Москвой.

О следующем этапе мирных переговоров президент сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в Гааге. По словам Зеленского, встреча делегаций Украины и США должна состояться в выходные или чуть позже.

"Меня там не будет, будут переговорные группы. Они будут иметь фидбек от русских, я думаю, и будут проговаривать несколько документов и гарантии безопасности, и экономическое восстановление, да, и 20 пунктов этого рамочного соглашения", — рассказал президент Украины.

По его словам, после двухдневной работы переговорные группы имеют определенные наработки, а дискуссии были "достаточно открытыми".

"И премьер-министр также принимал участие, были европейские лидеры. Мы долго говорили о тех или иных вопросах, и болезненных, и тех, которые мы проходим сегодня. Европейскую реакцию также американские партнеры вчера получили. И теперь со всеми этими реакциями, я думаю, что американская сторона будет контактировать с российской стороной, и после этого будет уже встреча с Украиной в Соединенных Штатах Америки на уровне переговорных групп", — сказал Зеленский.

Относительно предложения США предоставить Украине гарантии безопасности, якобы сопоставимые с 5 статьей договора НАТО, президент ответил, что неизвестно, остановят ли эти гарантии агрессора в будущем. Он отметил, что Киев должен иметь четкое понимание, как партнеры будут реагировать на вероятную повторную агрессию.

"Если будет агрессия, как будут реагировать Соединенные Штаты Америки, европейские партнеры? Как будет реагировать мир: санкции, оружие, какой будет реакция на море, на поле боя? То есть здесь действительно много вещей. Я хочу очень получить как можно более понятные ответы на это, и чтобы они были соответственно поддержаны в формате с юридическими обязательствами", — пояснил президент Украины.

Он добавил, что действенной гарантией безопасности, которая уже сработала, для Украины является ее армия.

Детали мирных переговоров

14-15 декабря украинско-американские переговоры проходили в Берлине, в канцелярии Фридриха Мерца. Комментируя эти переговоры, Зеленский назвал вопрос территорий "болезненными" и отметил, что разговор был "сложным, но важным". Также президент подчеркивал, что Украина не готова признать Донбасс российским ни де-юре, ни де-факто, и это один из ключевых вопросов в переговорном процессе, по которому пока не найден консенсус.

16 декабря издание Politico со ссылкой на американских официальных лиц писало, что США обещают Украине гарантии безопасности по принципу НАТО.