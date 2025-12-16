Зеленський назвав час і теми перемовин зі США у Маямі: спочатку отримають "фідбек" від РФ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що наступний раунд українсько-американських переговорів відбудеться у Маямі, проте він не братиме в них участі. Перед зустріччю мають відбутися контакти Вашингтона з Москвою.

Про наступний етап мирних переговорів президент сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Гаазі. За словами Зеленського, зустріч делегацій України та США має відбутися у вихідні або трохи пізніше.

"Мене там не буде, будуть переговорні групи. Вони будуть мати фідбек від рускіх, я думаю, і будуть проговорювати кілька документів і гарантії безпеки, і економічне відновлення, так, і 20 пунктів цієї рамкової угоди", — розповів президент України.

За його словами, після дводенної роботи переговорні групи мають певні напрацювання, а дискусії були "достатньо відкритими".

"І прем'єр-міністр також брав участь, були європейські лідери. Ми довго говорили про ті чи інші питання, і болючі, і ті, які ми проходимо сьогодні. Європейську реакцію також американські партнери вчора отримали. І тепер з усіма цими реакціями, я думаю, що американська сторона буде контактувати з російською стороною, і після цього буде вже зустріч з Україною в Сполучених Штатах Америки на рівні переговорних груп", — сказав Зеленський.

Щодо пропозиції США надати Україні гарантії безпеки, нібито порівняні з 5 статтею договору НАТО, президент відповів, що невідомо, чи зупинять ці гарантії агресора у майбутнього. Він зазначив, що Київ повинен мати чітке розуміння, як саме партнери реагуватимуть на ймовірну повторну агресію.

"Якщо буде агресія, як будуть реагувати Сполучені Штати Америки, європейські партнери? Як буде реагувати світ: санкції, зброя, якою буде реакція на морі, на полі бою? Тобто тут дійсно багато речей. Я хочу дуже отримати якомога зрозуміліші відповіді на це, і щоб вони були відповідно підтримані у форматі з юридичними зобов'язаннями", — пояснив президент України.

Він додав, що дієвою гарантією безпеки, яка вже спрацювала, для України є її армія.

Деталі мирних переговорів

14-15 грудня українсько-американські переговори проходили в Берліні, в канцелярії Фрідріха Мерца. Коментуючи ці перемовини, Зеленський назвав питання територій "болючими" та зазначив, що розмова була "складною, проте важливою". Також президент наголошував, що Україна не готова визнати Донбас російським ані де-юре, ані де-факто, і це одне з ключових питань у перемовному процесі, за яким наразі не знайдено консенсусу.

16 грудня видання Politico з посиланням на американських офіційних осіб писало, що США обіцяють Україні гарантії безпеки за принципом НАТО.