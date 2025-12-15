Во время войны в Украине страхование жилья все чаще рассматривают как практический инструмент защиты имущества. Речь идет не только о квартирах или домах, но и о придомовой территории, домашних животных и даже скоте. Фокус разобрался, какие риски сегодня реально покрывают страховые полисы, что именно украинцы страхуют чаще всего и сколько это стоит.

В современных условиях роста угроз вопрос страховой защиты для многих владельцев жилья перестал быть рекомендацией и превратился в элемент финансовой безопасности. По данным Всемирного банка (RDNA4), только по состоянию на начало 2025 года российские удары разрушили более 220 тысяч домов, а бытовые инциденты — пожары, затопления, аварии ежегодно наносят ущерб на миллиарды гривен. Поэтому эксперты объяснили, как выбрать полис, который реально работает и позволяет получить возмещение тогда, когда оно действительно нужно.

Риски сегодняшнего дня: от затопления до ракетных обломков

"Для большинства украинцев жилье является самым большим активом и самым ценным ресурсом. Во многих случаях это единственное имущество, в которое вложены годы труда и сбережений, поэтому любое непредсказуемое событие может иметь серьезные финансовые последствия", — отмечает директор по организации розничных продаж НАСК "Оранта" Константин Ватан.

Відео дня

Классические бытовые угрозы за последние годы дополнились военными рисками.

Наряду с пожарами, короткими замыканиями, прорывами труб, затоплением или кражами появились угрозы, связанные с войной. Падение обломков ракет и дронов, взрывные волны, повреждение инженерных сетей после атак создают дополнительный уровень опасности

"Наряду с пожарами, короткими замыканиями, прорывами труб, затоплением или кражами появились угрозы, связанные с войной. Падение обломков ракет и дронов, взрывные волны, повреждение инженерных сетей после атак создают дополнительный уровень опасности. Многие люди до сих пор считают, что такие ситуации не подлежат страхованию, хотя рынок уже предлагает решения, которые реально работают", — подчеркивает Ватан. Современные полисы могут охватывать оба типа рисков и позволяют адаптировать защиту к бюджету и характеристикам жилья.

Страховая защита для многих владельцев жилья перестала быть рекомендацией и превратилась в элемент финансовой безопасности Фото: Unplash

Требования к договору: что должно быть в каждом полисе

В случае страхования квартиры адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус советует фокусироваться на законодательстве и деталях.

"В целом в соответствии с нормами действующего законодательства, страхование — это правоотношения по защите страховых интересов физических и юридических лиц при страховании рисков, связанных… с владением, пользованием и распоряжением имуществом", — объясняет она.

"Страховые компании позволяют страховать даже арендованное жилье. Выгодоприобретателем при этом все равно остается собственник квартиры. Главное, что в случае наступления страхового случая средства за ущерб компенсирует страховая компания, а не арендатор", — добавляет Константин Ватан.

Ключевые элементы договора:

бумажная или электронная форма с паспортными данными, РНОКПП, характеристиками объекта, страховой суммой, порядком выплаты;

риски, которые покрываются (в том числе ответственность перед третьими лицами)

что страхуется: конструктив (стены, крыша), внутренняя отделка, мебель, бытовая техника, а также соответствующие сублимиты покрытия

дополнительно: исключения из покрытия и оговорки.

"При выборе страхового полиса нужно обращать внимание на вид страхового покрытия (страхование конструктивных элементов, страхование внутреннего имущества или же смешанная форма покрытия)," — акцентирует Брус.

"Обычно покрытие в каждом полисе имеет отдельные сублимиты. Проще говоря, общая страховая сумма покрытия распределяется на различные элементы жилья в определенной пропорции. Например, 50% — конструктивные элементы, 40% — внутренняя отделка и коммуникации, 10% — мебель, техника", — добавляет Ватан.

При выборе страхового полиса нужно обращать внимание на вид страхового покрытия

Фокус также поинтересовался, может ли человек рассчитывать на государственную помощь за поврежденное жилье из-за военных действий, если он имеет страховой полис.

Как пояснил адвокат Александр Дубовой, такие государственные программы, как, в частности,"ЕВідновлення" — программа компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье, не содержат запрета получать страховые компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество в результате военных действий.

"То есть если у человека было повреждено его жилье, то он может получить и компенсацию от государства, и страховое возмещение, если имущество было застраховано. Однако страхование — это договорные отношения со страховщиком", — добавляет Дубовой.

Важно

Для безопасных путешествий: почему важна туристическая страховка и какую защиту гарантирует

По его словам, государственные программы нацелены на возмещение ущерба, нанесенного именно из-за войны.

"Однако получение средств по государственным программам обычно является медленным процессом. Поэтому если все же человеку удается заключить договор страхования, который охватывает возможные повреждения для жилья в результате военных действий, то у него есть возможность получить средства быстрее, ведь страховые компании имеют менее сложную систему согласования выплат чем государство", — говорит адвокат.

В Украине существует два способа застраховать жилье Фото: Сергей Лысак / Telegram

Популярные форматы страхования жилья в Украине: что покрывают и кому подходят

Сегодня в Украине существует два разных способа застраховать жилье, и выбор между ними зависит от того, насколько детально владелец хочет прописывать условия и какую сумму защиты ожидает получить.

Первый вариант — классическое индивидуальное страхование

Такой подход предусматривает осмотр жилья, описание конструктивных элементов, отделки и движимого имущества. Страховая сумма устанавливается отдельно для каждой категории и может соответствовать реальной стоимости объекта. Это наиболее персонализированный формат: он позволяет учесть специфику квартиры или дома, дорогой ремонт, нестандартные решения или большую площадь. Именно такой тип договоров применяется для объектов со значительной рыночной стоимостью, когда владельцу нужна широкая финансовая защита и высокие страховые суммы.

Второй вариант — пакетные продукты

Они рассчитаны на быстрое оформление без осмотра жилья и детального описания каждой вещи. В пакете уже заранее определены риски, лимиты и сублимиты — например, отдельно на конструктив, отделку, технику, ответственность перед соседями или военные риски. Такой подход более стандартизирован: владелец выбирает уровень покрытия, а все остальные параметры уже заложены в продукт. Это удобно для квартир и частных домов с типовыми характеристиками, когда нужно быстрое и доступное решение без длительной процедуры оценки.

Оба варианта могут включать покрытие военных рисков, но решение по конкретному объекту зависит от его расположения и уровня опасности в регионе. В классических договорах лимиты определяются индивидуально, в пакетных — установлены наперед.

У владельца есть выбор: гибкий, но сложный в оформлении договор с возможностью застраховать жилье на полную стоимость (это классический формат), или, если важна скорость, доступность и понятные условия — оптимальными будут пакетные программы

В результате у владельца есть выбор: гибкий, но сложный в оформлении договор с возможностью застраховать жилье на полную стоимость (это классический формат), или, если важна скорость, доступность и понятные условия — оптимальными будут пакетные программы.

"В "Оранте" для этого существует несколько программ страхования. Самым большим по емкости является продукт "Мегаполис" — он позволяет застраховать имущество на суммы до 100 млн грн и подходит для дорогих объектов или нестандартных случаев, когда нужна максимально глубокая финансовая защита", — рассказывает Ватан.

Есть также комплексные программы страхования, ориентированные на повседневные потребности и реалии жизни в больших городах. А для владельцев частных домов страховые компании формируют отдельные продукты.

"Комплексным решением для городских квартир является программа "Родная квартира". Она ориентирована на повседневные потребности и реалии жизни в больших городах. Кроме классических рисков — пожара, затопления, противоправных действий — полис покрывает повреждение стекла, короткое замыкание, технические поломки, а также может включать компенсацию за военные риски. В пакете есть коммунальный ассистанс с помощью в мелких ремонтах и аварийных ситуациях, а также страхование домашних животных. Если животное пострадает от несчастного случая, включая военные риски, травмы, ожоги, укусы, отравления или другие инциденты, страховая компания покроет расходы на его лечение. Независимо от того где именно произошел случай.

Важно

Страховка от войны. Можно ли получить компенсацию в случае повреждения обломками ракеты имущества

Страховые суммы здесь ниже (до 10 млн грн), но программа обеспечивает самую широкую защиту от бытовых инцидентов и самый удобный сервис", — рассказал Константин Ватан.

Фокус поинтересовался у эксперта, что стало самым важным для украинцев при страховании в наше время и вывел перечень популярных программ. Оказывается, существует даже страховая программа для владельцев частных и загородных домов, которая позволяет страховать домашних животных, например, крупный рогатый скот.

"Страховые суммы здесь индивидуальны — обычно в диапазоне от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов гривен, в зависимости от объекта. Такой полис подходит тем, у кого жилье состоит из нескольких зданий или нуждается в комплексной защите всей территории", — поясняет эксперт.

Формат / пакет (*назви надано на прикладі страхових продуктів “Оранти” Що покриває Кому підходить «Мегаполіс» Ліміт компенсації до 100 млн грн Захист елітних та нестандартних квартир/будинків Ремонт та відновлення після пожеж, затоплень, аварій, вибуху газу, умисного псування Власникам преміального житла та великим об’єктам, де потрібен максимальний ліміт виплат «Рідна квартира» Пожежа, затоплення, крадіжка, вибух газу, скло, коротке замикання Можлива компенсація воєнних ризиків Комунальний асистанс — виклик майстрів, дрібні ремонти, аварійні роботи Страхування домашніх тварин Квартирам у містах, власникам житла, які хочуть не лише компенсацію, а й сервіс + допомогу майстрів «Маєток Маємо Дбаємо» • Будинок + огорожа + гараж/хлів/споруди • Комунікації та інженерні системи • Доріжки, ворота, ландшафтні елементи • Сільгосптварини, навіть велика рогата худоба Власникам приватних будинків, дач, маєтків: повний комплекс від прибудинкової території до тварин

*Таблица составлена на основе предложений НАСК "Оранта"

Военные риски: лимиты, территории и стратегия принятия решений

"Отдельная часть страхования жилья касается военных рисков. Здесь действует принцип территориальной осторожности: покрытие может быть доступно в большинстве регионов, но решение по конкретному объекту принимается с учетом местной ситуации", — уточняет Ватан.

Он отмечает, что "Оранта" сознательно устанавливает отдельные лимиты на военные риски — 600 тыс. грн или 2 млн грн, ведь это позволяет компании оставаться финансово устойчивой и продолжать выплачивать возмещения большому количеству страхователей в случае серийных ударов по жилой застройке.

Адвокат Ольга Брус добавляет специфику: "К военным рискам страховые компании относят: прямое и/или опосредованное воздействие ракет, беспилотных летательных аппаратов… за исключением стрелкового оружия, ядерного оружия, мин." Исключение: оккупированные зоны или боевые действия. В свою очередь, следует помнить, что страхованию не подлежит имущество, которое находится на оккупированной территории или в зоне боевых действий".

К военным рискам страховые компании относят: прямое и/или опосредованное воздействие ракет, беспилотных летательных аппаратов... за исключением стрелкового оружия, ядерного оружия, мин

Эксперты уверяют, что получить возмещение от страховой компании можно быстро и без лишних формальностей, если действовать правильно и своевременно. В большинстве случаев процесс намного проще, чем считают. За бытовые убытки до 20 тыс. грн, которые не связаны с противоправными действиями третьих лиц, решение принимается в течение пяти дней — без визита в офис, по упрощенной процедуре. Достаточно подать фото- или видеофиксацию последствий и кратко описать ситуацию.

Важным является первый шаг — сообщить в страховую компанию в течение 24 часов после обнаружения убытка. Это позволяет урегулировщикам сразу сориентироваться, какие документы нужны, и избежать задержек. В ситуациях, связанных с военными рисками или противоправными действиями третьих лиц, к сообщению добавляется еще один обязательный элемент — скорейшее обращение в полицию или другие компетентные органы, чтобы факт происшествия был официально зафиксирован.

Важно

Дешевая ипотека под 3%: Кабмин расширил программу єОселя для мобилизованных

Далее в течение двух рабочих дней нужно подать письменное уведомление о страховом случае и передать документы, рекомендованные страховой компанией. Страховая назначает осмотр поврежденного объекта или экспертизу, но ключевым остается принцип: если страхователь вовремя обратился, предоставил необходимую информацию и не вносил изменений в место происшествия без необходимости, — процесс выплаты происходит быстро и прозрачно.

По словам Костянина Ватана, большинство выплат компании — это именно небольшие бытовые инциденты, которые урегулируются за несколько дней. В случаях более крупных убытков страховая компания работает по четкому алгоритму: фиксация события, оценка ущерба, согласование размера выплаты и перечисление средств в пределах страховой суммы или установленного лимита. Это позволяет владельцу жилья сосредоточиться на восстановлении, а не на бюрократии.

Если у человека было повреждено его жилье, то он может получить и компенсацию от государства, и страховое возмещение, если имущество было застраховано Фото: Харьковская областная прокуратура

Сколько стоит защитить дом: цены на страховку: цены на страховку

Чтобы сделать страхование жилья более простым для понимания и более дешевым, страховые компании предлагают преимущественно не классическое страхование, а "пакетные решения", где в одном полисе могут сочетаться бытовые риски, военная защита, технический ассистанс и даже страхование домашних животных или придомовой территории.

Базовые программы для квартир стоят ориентировочно 1,5-3,5 тыс. грн в год в зависимости от площади и уровня покрытия.

Комплексные варианты с сервисом и военными рисками обходятся в 3-7 тыс. грн, тогда как страхование частного дома стартует от 2-4 тыс. грн, учитывая площадь и наличие построек на участке.

"Владелец может выбрать защиту на любой бюджет и любой уровень риска: от максимальной финансовой емкости "Мегаполиса" — до сервисно ориентированной "Родной квартиры" или специализированной защиты частных домов", — отмечает директор по организации розничных продаж НАСК "Оранта" Константин Ватан.

В современных условиях страхование жилья перестало быть формальностью или "на всякий случай". Оно все чаще становится инструментом быстрого восстановления, особенно там, где государственные механизмы работают медленно или не покрывают всех потерь.

Реальность украинского рынка такова: за несколько тысяч гривен в год владелец квартиры может получить компенсацию за типичные бытовые инциденты, а по расширенным программам и финансовую защиту от последствий военных атак в пределах установленных лимитов

Реальность украинского рынка такова: за несколько тысяч гривен в год владелец квартиры может получить компенсацию за типичные бытовые инциденты, а по расширенным программам и финансовую защиту от последствий военных атак в пределах установленных лимитов. В то же время ни один полис не является универсальным: решающими остаются условия договора, перечень исключений и реалистичная оценка рисков именно для конкретного жилья.

Именно поэтому главный вопрос сегодня не "страховать ли жилье", а "как именно его страховать". И ответ на него начинается не с выбора названия продукта, а с внимательного чтения договора и понимания, какие риски для вас являются критическими здесь и сейчас.