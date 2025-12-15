Під час війни в Україні страхування житла дедалі частіше розглядають як практичний інструмент захисту майна. Йдеться не лише про квартири чи будинки, а й про прибудинкову територію, домашніх тварин і навіть худобу. Фокус розібрався, які ризики сьогодні реально покривають страхові поліси, що саме українці страхують найчастіше та скільки це коштує.

В сучасних умовах зростання загроз питання страхового захисту для багатьох власників житла перестало бути рекомендацією й перетворилося на елемент фінансової безпеки. За даними Світового банку (RDNA4), лише станом на початок 2025 року російські удари зруйнували понад 220 тисяч домівок, а побутові інциденти – пожежі, затоплення, аварії щороку завдають збитків на мільярди гривень. Тож експерти пояснили, як обрати поліс, що реально працює і дозволяє отримати відшкодування тоді, коли воно справді потрібне.

Ризики сьогодення: від затоплення до ракетних уламків

"Для більшості українців житло є найбільшим активом і найціннішим ресурсом. У багатьох випадках це єдине майно, в яке вкладено роки праці та заощаджень, тому будь-яка непередбачувана подія може мати серйозні фінансові наслідки", – зазначає директор з організації роздрібних продажів НАСК "Оранта" Костянтин Ватан.

Класичні побутові загрози за останні роки доповнилися воєнними ризиками.

Поряд із пожежами, короткими замиканнями, проривами труб, затопленням або крадіжками з’явилися загрози, пов’язані з війною. Падіння уламків ракет і дронів, вибухові хвилі, пошкодження інженерних мереж після атак створюють додатковий рівень небезпеки

Страховий захист для багатьох власників житла перестав бути рекомендацією й перетворилося на елемент фінансової безпеки Фото: Unplash

Вимоги до договору: що мусить бути в кожному полісі

У випадку страхування квартири адвокатка АО EvrikaLaw Ольга Брус радить фокусуватися на законодавстві та деталях.

"Загалом відповідно до норм чинного законодавства, страхування — це правовідносини щодо захисту страхових інтересів фізичних та юридичних осіб при страхуванні ризиків, пов’язаних… з володінням, користуванням і розпорядженням майном," — пояснює вона.

"Страхові компанії дозволяють страхувати навіть орендоване житло. Вигодонабувачем при цьому все одно залишається власник квартири. Головне, що у разі настання страхового випадку кошти за збиток компенсує страхова компанія, а не орендар", — додає Костянтин Ватан.

Ключові елементи договору:

паперова або електронна форма з паспортними даними, РНОКПП, характеристиками об'єкта, страховою сумою, порядком виплати;

ризики, які покриваються (в тому числі відповідальність перед третіми особами)

що страхується: конструктив (стіни, дах), внутрішнє оздоблення, меблі, побутова техніка, а також відповідні субліміти покриття

додатково: виключення з покриття та застереження.

"При виборі страхового полісу потрібно звертати увагу на вид страхового покриття (страхування конструктивних елементів, страхування внутрішнього майна або ж змішана форма покриття)," — акцентує Брус.

"Зазвичай покриття в кожному полісі має окремі субліміти. Простіше кажучи, загальна страхова сума покриття розподіляється на різні елементи житла у певній пропорції. Наприклад, 50% — конструктивні елементи, 40% — внутрішнє оздоблення і комунікації, 10% — меблі, техніка", — додає Ватан.

При виборі страхового полісу потрібно звертати увагу на вид страхового покриття

Фокус також поцікавився, чи може людина розраховувати на державну допомогу за пошкоджене житло через воєнні дії, якщо вона має страховий поліс.

Як пояснив адвокат Олександр Дубовий, такі державні програми, як, зокрема, "ЄВідновлення" — програма компенсацій за пошкоджене та знищене житло, не містять заборони отримувати страхові компенсації за знищене чи пошкоджене майно внаслідок воєнних дій.

"Тобто якщо у людини було пошкоджено її житло, то вона може отримати і компенсацію від держави, і страхове відшкодування, якщо майно було застраховане. Проте страхування – це договірні відносини зі страховиком", — додає Дубовий.

За його словами, державні програми націлені на відшкодування шкоди, завданої саме через війну.

"Однак отримання коштів за державними програмами зазвичай є повільним процесом. Тому якщо все ж людині вдається укласти договір страхування, який охоплює можливі пошкодження для житла внаслідок воєнних дій, то у неї є можливість отримати кошти швидше, адже страхові компанії мають менш складну систему погодження виплат ніж держава", — каже адвокат.

В Україні існує два способи застрахувати житло Фото: Сергій Лисак / Telegram

Популярні формати страхування житла в Україні: що покривають і кому підходять

Сьогодні в Україні існує два різні способи застрахувати житло, і вибір між ними залежить від того, наскільки детально власник хоче прописувати умови та яку суму захисту очікує отримати.

Перший варіант – класичне індивідуальне страхування

Такий підхід передбачає огляд житла, опис конструктивних елементів, оздоблення і рухомого майна. Страхова сума встановлюється окремо для кожної категорії та може відповідати реальній вартості об’єкта. Це найбільш персоналізований формат: він дозволяє врахувати специфіку квартири чи будинку, дорогий ремонт, нестандартні рішення або велику площу. Саме такий тип договорів застосовується для об’єктів зі значною ринковою вартістю, коли власнику потрібен широкий фінансовий захист і високі страхові суми.

Другий варіант – пакетні продукти

Вони розраховані на швидке оформлення без огляду житла та детального опису кожної речі. У пакеті вже заздалегідь визначені ризики, ліміти та субліміти – наприклад, окремо на конструктив, оздоблення, техніку, відповідальність перед сусідами або воєнні ризики. Такий підхід більш стандартизований: власник обирає рівень покриття, а всі інші параметри вже закладені в продукт. Це зручно для квартир і приватних будинків з типовими характеристиками, коли потрібно швидке й доступне рішення без тривалої процедури оцінки.

Обидва варіанти можуть включати покриття воєнних ризиків, але рішення щодо конкретного об’єкта залежить від його розташування та рівня небезпеки в регіоні. У класичних договорах ліміти визначаються індивідуально, у пакетних – встановлені наперед.

Власник має вибір: гнучкий, але складний в оформленні договір із можливістю застрахувати житло на повну вартість (це класичний формат), або, якщо важлива швидкість, доступність і зрозумілі умови – оптимальними будуть пакетні програми

"В "Оранті" для цього існує кілька програм страхування. Найбільшим за ємністю є продукт "Мегаполіс" — він дозволяє застрахувати майно на суми до 100 млн грн і підходить для дорогих об’єктів або нестандартних випадків, коли потрібен максимально глибокий фінансовий захист", — розповідає Ватан.

Є також комплексні програми страхування, що орієнтовані на повсякденні потреби та реалії життя у великих містах. А для власників приватних будинків страхові компанії формують окремі продукти.

"Комплексним рішенням для міських квартир є програма "Рідна квартира". Вона орієнтована на повсякденні потреби та реалії життя у великих містах. Окрім класичних ризиків – пожежі, затоплення, протиправних дій – поліс покриває пошкодження скла, коротке замикання, технічні поломки, а також може включати компенсацію за воєнні ризики. У пакеті є комунальний асистанс із допомогою у дрібних ремонтах та аварійних ситуаціях, а також страхування домашніх тварин. Якщо тваринка постраждає від нещасного випадку, включаючи воєнні ризики, травми, опіки, укуси, отруєння або інші інциденти, страхова компанія покриє витрати на її лікування. Незалежно від того де саме стався випадок.

Страхові суми тут нижчі (до 10 млн грн), але програма забезпечує найширший захист від побутових інцидентів і найзручніший сервіс", — розповів Костянтин Ватан.

Фокус поцікавився у експерта, що стало найважливішим для українців під час страхування в наш час і вивів перелік популярних програм. Виявляється, існує навіть страхова програма для власників приватних та заміських будинків, яка дозволяє страхувати свійських тварин, наприклад, велику рогату худобу.

"Страхові суми тут індивідуальні – зазвичай у діапазоні від кількох сотень тисяч до кількох мільйонів гривень, залежно від об’єкта. Такий поліс підходить тим, у кого житло складається з кількох будівель або потребує комплексного захисту всієї території", — пояснює експерт.

Формат / пакет (*назви надано на прикладі страхових продуктів “Оранти” Що покриває Кому підходить «Мегаполіс» Ліміт компенсації до 100 млн грн Захист елітних та нестандартних квартир/будинків Ремонт та відновлення після пожеж, затоплень, аварій, вибуху газу, умисного псування Власникам преміального житла та великим об’єктам, де потрібен максимальний ліміт виплат «Рідна квартира» Пожежа, затоплення, крадіжка, вибух газу, скло, коротке замикання Можлива компенсація воєнних ризиків Комунальний асистанс — виклик майстрів, дрібні ремонти, аварійні роботи Страхування домашніх тварин Квартирам у містах, власникам житла, які хочуть не лише компенсацію, а й сервіс + допомогу майстрів «Маєток Маємо Дбаємо» • Будинок + огорожа + гараж/хлів/споруди • Комунікації та інженерні системи • Доріжки, ворота, ландшафтні елементи • Сільгосптварини, навіть велика рогата худоба Власникам приватних будинків, дач, маєтків: повний комплекс від прибудинкової території до тварин

*Таблицю складено на основі пропозицій НАСК "Оранта"

Воєнні ризики: ліміти, території та стратегія ухвалення рішень

"Окрема частина страхування житла стосується воєнних ризиків. Тут діє принцип територіальної обережності: покриття може бути доступне у більшості регіонів, але рішення щодо конкретного об’єкта приймається з урахуванням місцевої ситуації," — уточнює Ватан.

Він зазначає, що "Оранта" свідомо встановлює окремі ліміти на воєнні ризики — 600 тис. грн чи 2 млн грн, адже це дозволяє компанії залишатися фінансово стійкою і продовжувати виплачувати відшкодування великій кількості страхувальників у разі серійних ударів по житловій забудові.

Адвокатка Ольга Брус додає специфіку: "До воєнних ризиків страхові компанії відносять: прямий та/або опосередкований вплив ракет, безпілотних літальних апаратів… за виключенням стрілецької зброї, ядерної зброї, мін." Виключення: окуповані зони чи бойові дії. Своєю чергою, слід пам’ятати що страхуванню не підлягає майно, яке перебуває на окупованій території або в зоні бойових дій".

До воєнних ризиків страхові компанії відносять: прямий та/або опосередкований вплив ракет, безпілотних літальних апаратів… за виключенням стрілецької зброї, ядерної зброї, мін

Експерти запевняють, що отримати відшкодування від страхової компанії можна швидко та без зайвих формальностей, якщо діяти правильно й своєчасно. У більшості випадків процес набагато простіший, ніж вважають. За побутові збитки до 20 тис. грн, які не пов’язані з протиправними діями третіх осіб, рішення ухвалюється протягом п’яти днів – без візиту до офісу, за спрощеною процедурою. Достатньо подати фото- чи відеофіксацію наслідків та коротко описати ситуацію.

Важливим є перший крок – повідомити страхову компанію протягом 24 годин після виявлення збитку. Це дозволяє врегулювальникам одразу зорієнтуватися, які документи потрібні, і уникнути затримок. У ситуаціях, пов’язаних із воєнними ризиками або протиправними діями третіх осіб, до повідомлення додається ще один обов’язковий елемент – якнайшвидше звернення до поліції або інших компетентних органів, щоб факт події був офіційно зафіксований.

Далі протягом двох робочих днів потрібно подати письмове повідомлення про страховий випадок та передати документи, рекомендовані страховою компанією. Страхова призначає огляд пошкодженого об’єкта або експертизу, але ключовим залишається принцип: якщо страхувальник вчасно звернувся, надав необхідну інформацію та не вносив змін у місце події без потреби, – процес виплати відбувається швидко та в прозорий спосіб.

За словами Костянина Ватана, більшість виплат компанії – це саме невеликі побутові інциденти, які врегульовуються за кілька днів. У випадках більших збитків страхова компанія працює за чітким алгоритмом: фіксація події, оцінка збитків, погодження розміру виплати і перерахування коштів у межах страхової суми або встановленого ліміту. Це дозволяє власнику житла зосередитися на відновленні, а не на бюрократії.

Якщо у людини було пошкоджено її житло, то вона може отримати і компенсацію від держави, і страхове відшкодування, якщо майно було застраховане Фото: Харківська обласна прокуратура

Скільки коштує захистити дім: ціни на страховку

Щоб зробити страхування житла більш простим для розуміння та дешевшим, страхові компанії пропонують переважно не класичне страхування, а "пакетні рішення", де в одному полісі можуть поєднуватися побутові ризики, воєнний захист, технічний асистанс та навіть страхування домашніх тварин чи прибудинкової території.

Базові програми для квартир коштують орієнтовно 1,5-3,5 тис. грн на рік залежно від площі та рівня покриття.

Комплексні варіанти з сервісом та воєнними ризиками обходяться у 3-7 тис. грн, тоді як страхування приватного будинку стартує від 2-4 тис. грн, враховуючи площу та наявність споруд на ділянці.

"Власник може обрати захист на будь-який бюджет і будь-який рівень ризику: від максимальної фінансової ємності "Мегаполіса" — до сервісно орієнтованої "Рідної квартири" чи спеціалізованого захисту приватних будинків", — зазначає директор з організації роздрібних продажів НАСК "Оранта" Костянтин Ватан.

В сучасних умовах страхування житла перестало бути формальністю або "про всяк випадок". Воно дедалі частіше стає інструментом швидкого відновлення, особливо там, де державні механізми працюють повільно або не покривають усіх втрат.

Реальність українського ринку така: за кілька тисяч гривень на рік власник квартири може отримати компенсацію за типові побутові інциденти, а за розширеними програмами і фінансовий захист від наслідків воєнних атак у межах встановлених лімітів

Саме тому головне питання сьогодні не "чи страхувати житло", а "як саме його страхувати". І відповідь на нього починається не з вибору назви продукту, а з уважного читання договору й розуміння, які ризики для вас є критичними тут і зараз.