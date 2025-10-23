Уряд виділив 2,5 млрд грн на житло для постраждалих від війни родин: як скористатися допомогою

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення направити додаткові 2,5 млрд грн на програму "єВідновлення". Кошти використають для фінансування житлових сертифікатів, які отримають понад 1600 родин, чиї будинки були знищені внаслідок російської агресії.

Як повідомило Міністерство розвитку громад та територій України, гроші для реалізації програми виділять із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Зокрема, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що держава продовжує підтримку родин, які втратили житло через війну. За його словами, кожен сертифікат є можливістю для людей повернути собі дім, а така допомога має бути системною, прозорою та здійснюватися у співпраці з міжнародними партнерами.

У межах програми "єВідновлення" вже понад 143 тисячі родин отримали компенсації на загальну суму майже 50 млрд грн. Більше ніж 116 тисяч сімей отримали кошти на відновлення пошкодженого житла на суму понад 11 млрд грн. Ще понад 26 тисяч родин отримали житлові сертифікати за знищені будинки на суму 37,8 млрд грн.

Серед них приблизно 17 тисяч родин уже придбали нове житло, зокрема понад 8 тисяч — це внутрішньо переміщені особи. Крім того, понад 700 родин отримали перший транш для відбудови житла на власній земельній ділянці на суму понад 846 млн грн, а 35 сімей отримали другий транш на суму 43,8 млн грн.

Також цю інформацію підтвердила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та пояснила, що завдяки новому фінансуванню ще понад 1600 родин зможуть купити нове житло.

"Дім Валентини Троян із Донеччини зруйнували росіяни. Жінка подала документи в ЦНАП, після дистанційного обстеження дрону її родина отримала компенсацію — 3,6 млн грн. Від подання заявки до надходження грошей минуло лише п’ять днів. Сума для кожної родини розраховується окремо", — пояснила вона, як це працює на практиці.

Як скористатися допомогою

Подати заявку на участь у програмі можна через "Дію", у ЦНАПі або в нотаріуса. Ба більше, процес подання спростили: тепер достатньо одного фото руйнувань, а геолокація може мати похибку до 10 метрів. Також можна використовувати космічні знімки та дані Сил оборони, якщо комісія не має доступу до місця зруйнування.

Нагадаємо, що на початку жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє власникам зруйнованих через війну будівель отримати землю безкоштовно на період воєнного стану та ще п’ять років після його закінчення.

Також Фокус писав, що в ніч на 23 жовтня під час атаки РФ пошкоджено Київську велику хоральну синагогу: зірвало частину даху, вибито вікна та постраждали меблі й оздоблення.