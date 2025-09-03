В Украине страховые компании предлагают много разнообразных программ, а одной из самых популярных является так называемое туристическое страхование или страхование при выезде за рубеж. Фокус исследовал подробно, зачем нужны такие страховки и какие риски покрывают.

Несмотря на закрытые для части граждан границы, поездки, командировки, визиты к родным, туризм никуда не делись. Так же как и несчастные случаи и болезни, а именно в этом случае путешествующим без страховки придется оплачивать немалые счета от медицинских учреждений. "В прошлом году мы с сыном ездили в Болгарию летом — навестить мою сестру, и там уже случилась неприятность — сын на пляже играл в футбол и подвернул ногу. Моя сестра доставила нас в больницу, где за рентген, осмотр и рекомендации врача нам выписали счет на 200 евро. И это еще повезло, что не нужна была госпитализация", — рассказала киевлянка Мария Онищук. По ее словам, туристическая страховка, которую она почему-то не приобрела до выезда, обошлась бы максимум в 15 евро.

Программы и прайсы: чем отличаются полисы страхования путешествий

Обычно украинские компании предлагают несколько вариантов полисов. Они могут отличаться покрытием — отдельно страховки для стран Европы, отдельно для всех стран мира, также встречается вариант "Весь мир, кроме США, Канады, Японии, Австралии, Израиля". Цена также отличается: если для программы с покрытием только Европы полис на страховую сумму 30 тыс евро на 7 дней будет стоить 210-350 грн (для одного взрослого), то полис с покрытием "Все страны" мира (также с покрытием 30 тыс евро) — 840-1350 грн. Важно также, что приобрести можно как полис на определенное количество дней — специально под запланированную поездку, так и на год, а действовать в таком случае полис может, например, 30 или 60 дней в течение года.

"Самые популярные форматы – разовые полисы на конкретное путешествие (от одного дня до года) и годовые мульти-путешествия (так называемые multi-trip), которые действуют в течение 12 месяцев, позволяя неограниченное количество выездов, но с ограниченным количеством дней пребывания за границей в пределах года. Все полисы можно оформить онлайн через официальный сайт страховой компании или обратиться в любой ее офис", — рассказала Фокусу Ольга Стельмах, руководитель управления методологии страхования НАСК ОРАНТА. По ее словам, стоимость зависит от нескольких факторов – продолжительности поездки, страны поездки, возраста путешествующего, выбранного пакета страхования.

В путешествиях может произойти непредвиденное — и тогда понадобится страховка Фото: Pexels

Часто компании разделяют программы на базовую (эконом) и две другие, которые могут называться, например, "Стандарт" или "Комфорт" и "Премиум", или же пакеты страхования могут называться латинскими буквами — S, M, L. Разница — в наполнении программ. Базовая программа, как правило, включает покрытие в сумме 30 тыс евро, а среди услуг — медицинскую помощь и страхование от несчастного случая (на сумму 10 тыс грн.). Первая и вторая программы мало чем отличаются (часто только лимитом на выплату по несчастному случаю и некоторыми дополнительными опциями для второй программы — например, страхование багажа) и по стоимости такие полисы имеют небольшую разницу. А вот программа "Премиум" ("Пакет L") — совсем другая история. Такой полис содержит покрытие 30 или 50 тыс евро, а также включает денежные компенсации в случае задержки рейса, потери документов, непредвиденных расходов застрахованного (в частности юридических). И здесь уже разница по стоимости ощутима: если базовый, например, предлагается за 240 грн., то премиальный будет стоить 450-690 грн.

Туристическое страхование включает и риски активного отдыха и спорта, но это нужно отметить при покупке, иначе страховая не покроет расходы на лечение вследствие травм Фото: Adrien Ledeul

«Пакеты M и L предусматривают компенсацию в случае потери или кражи багажа – до 250 евро. В рамках пакета L предусмотрено покрытие расходов на восстановление документов – до 200 евро, а также юридическую помощь за границей – до 1000 евро. Такие опции могут быть полезны в случаях, когда турист сталкивается с административными или уголовными процедурами, требует переводчика или правовой поддержки. Также полис может покрывать сопутствующие расходы, например организацию и оплату приезда родственников в случае госпитализации застрахованного», - отметила Ольга Стельмах.

Медицина — самое главное: какую помощь гарантируют полисы туристического страхования

Самое главное в туристических полисах — это, конечно, покрытие расходов на лечение, диагностику, неотложную помощь. «Медицинская часть полиса ОРАНТЫ покрывает основные потребности, которые могут возникнуть в путешествии, - это амбулаторная и стационарная помощь, вызов врача, хирургические вмешательства, лечение острой стоматологической боли, оплата медикаментов, транспортировка в медицинское учреждение или в Украину, а также репатриация в случае смерти. Покрытие предусмотрено на сумму до 30 тысяч евро для стран Европы и до 50 тысяч долларов для остальных стран, за исключением тех, на которых ведутся боевые действия или наложены санкции ООН, а также за исключением России и Беларуси», - объяснила в комментарии Фокусу Ольга Стельмах.

Если застрахованный не вовремя обратился с сообщением о проблеме или же самостоятельно добрался до больницы без согласования с ассистансом, то страховая может отказать в выплате

По ее словам, в случае страхового события нужно обратиться в круглосуточный контакт-центр за указанными в полисе телефонами или через мессенджеры по Qr-коду. «Ассистанс организует лечение, общается с клиникой и берет на себя финансовые обязательства. Если после согласования с ассистансом пришлось оплатить услуги самостоятельно, эти расходы будут возмещены по возвращении домой. Для этого достаточно предоставить соответствующее заявление и подтверждающие документы (счета, справки, рецепты)», – отметила Ольга Стельмах.

Обслуживанием туристов и путешествующих занимаются ассистанские компании — партнеры страховых компаний, они и обеспечивают помощь застрахованным

Конечно, не все случаи считаются страховыми, а значит, в полисах для путешествий за границу есть ограничения. Например, страховка не действует на территориях, на которые распространяются международные санкции, а также в зонах активных боевых действий. А еще стандартные условия не предусматривают возможности заключить договор для лиц старше 75 лет.

"Не подлежат покрытию случаи, связанные с хроническими заболеваниями, если обострение не было внезапным. Также не компенсируются травмы или заболевания, полученные во время занятий экстремальными видами спорта, если не была оформлена дополнительная опция "активный отдых". Если человек самостоятельно выбрал лечение без согласования с ассистансом или несвоевременно сообщил о происшествии, страховая компания может отказать в выплате. Еще одним обязательным условием действительности полиса является его полная оплата до начала путешествия", — рассказала Ольга Стельмах.

Надежнее отправляться в путешествие со страховым полисом Фото: Getty Images

Пока что в течение 2025 года стоимость туристических полисов в Украине существенно не меняется. "По состоянию на середину 2025 года стоимость туристических полисов остается стабильной по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страховая компания ОРАНТА не планирует повышения тарифов для основной категории путешествующих — лиц в возрасте от 2 до 59 лет, выезжающих в страны Европы, включая зону Шенгена", — сообщила Ольга Стельмах. По ее мнению, определенный рост тарифов ожидается для отдельных категорий: это дети до 1 года, лица старше 60 лет, а также путешественники, которые выбирают покрытие "все страны мира". "Такое решение обусловлено повышением стоимости медицинских услуг в странах с высоким уровнем расходов на здравоохранение, в частности в США, Канаде, Австралии и ОАЭ", — отметила Ольга Стельмах.