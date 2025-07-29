Коротка поїздка за кордон: як змінилися подорожі українців і що потрібно знати про безпеку

Поїздки за кордон для українців останніми роками стали зовсім іншими. Якщо раніше вони були синонімом легкості та розваг, то зараз найчастіше це спосіб на кілька днів змінити середовище, відійти від постійної напруги, виспатися без сирен і тривог. Люди вирушають до моря, на концерти, в невеликі міста Європи – не стільки відпочивати, скільки перевести подих.

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Але сама подорож, на жаль, вже не є простою. Через відсутність авіасполучення з Україною дорога стала довгою і виснажливою: це черги на кордонах, кілька пересадок, очікування автобусів чи потягів, іноді доба в дорозі замість кількох годин. Навіть короткий виїзд на кілька днів тепер починається з маршруту, який сам по собі виснажує ще до того, як настає час відпочинку.

Такі складнощі поїздок супроводжуються й іншими ризиками. Несподівані проблеми зі здоров’ям, травми, харчові отруєння, алергії – те, що вдома вирішується швидко, за кордоном перетворюється на складну задачу. До цього додається небезпека втрати багажу або документів і непередбачувані ситуації через незнання місцевих правил та мови.

Тому дедалі більше людей замислюються про те, як захиститися від несподіванок ще до виїзду. За словами Костянтина Ватана, директора з організації роздрібних продажів НАСК ОРАНТА, туристичне страхування за останній час перестало бути примусовим: «Раніше більшість купувала поліс лише тому, що він потрібен для візи. Тепер мотивація змінилася. Люди хочуть мати впевненість, що якщо щось трапиться, їм допоможуть і вони не залишаться самі у чужій країні. І це помітно по цифрах: якщо торік ми оформили близько 15 тисяч договорів туристичного страхування, то цього року їх уже 95 тисяч. Приріст у кількості становить 521%, а в грошах – 237%», - говорить він.

Поліс у подорожі – це не папірець для формальності, а спосіб за кілька хвилин отримати потрібну допомогу у чужій країні. Туристичне страхування (або медичне страхування для туристів) дозволяє не перейматися через дрібниці та отримати якісну підтримку у складній ситуації. Асистанс страхової компанії організовує прийом у клініці, оплачує лікування в межах страхової суми, допомагає з перекладом, а у разі потреби з транспортуванням додому. Якщо зникли документи чи багаж, можна розраховувати на допомогу з відшкодуванням витрат на відновлення документів та придбання речей першої необхідності. У більш розширених програмах передбачена також юридична підтримка.

Для тих, хто обирає подорожі на власному авто, окрема тема – безпека на дорогах і документи, без яких за кордон не випустять. Наприклад, поліс Зелена картка на авто є обов’язковим страхуванням для виїзду за кордон. Як і туристичний поліс, Зелена картка оформлюється онлайн за кілька хвилин, усі документи зберігаються у смартфоні. Якщо завантажити застосунок ОРАНТА Драйв, всі поліси будуть доступні там. Для тих, хто їде за кордон на авто, цей же сервіс має ще одну корисну функцію для водіїв: розрахунок і оплату платних доріг у Європі. Це зручно – маршрут, вартість і необхідні віньєтки видно одразу, і жодних сторонніх сайтів не потрібно.

Навіть кілька днів тиші можуть допомогти знову відчути себе в ресурсі. Але для цього подорож має бути спокійною не лише емоційно, а й організаційно. І сьогодні частиною такої підготовки дедалі частіше стає страхування, яке бере на себе вирішення проблем, щоб дорога справді стала паузою від війни, а не черговим випробуванням.

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