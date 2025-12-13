Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

"Поэтому они и богатые": мастер из Киева отказался от монтажа ванны за 1,4 млн грн

Владимир Волоско монтирует ванну
Владимир Волоско, мастер-плиточник | Фото: Facebook

Мастер-плиточник Владимир Волоско из Киева возмутился из-за заказа от клиента, который хотел, чтобы ему установили ванну за 5 000 гривен. По мнению мужчины, такая работа стоит минимум 40 000 грн, хотя сейчас он не хочет браться за работу даже за такие деньги.

Владимир поделился деталями переписки с клиентом на платформе бесплатных объявлений OLX. Ему написал потенциальный заказчик услуг и поинтересовался, сколько будет стоить установка ванны, однако не ожидал увидеть цену. В чем суть истории, — узнавайте в материале Фокуса.

Ванна за более чем миллион гривен

"Ванна за 1 миллион 386 тысяч гривен, а человек говорит: "Могу предложить 5 000 грн, если интересно — дайте знать". И я, когда это увидел, аж завис. Думаю: вы серьезно? Это же ванна стоит как крыло от "Боинга", а мне предлагают цену, будто я должен ее не установить, а просто постоять сбоку и посмотреть", — делится Волоско.

Сообщение Владимира Волоска
Пост Владимира Волоска
Фото: Facebook

По его словам, это не обычная ванна, а ANTONIO LUPI — итальянского производства. Ее стоимость "тридцать с лишним тысяч долларов".

Відео дня

"Я себе думаю: "Да установите себе сами, если вы такие умные". Потому что реально — сегодня поставишь не так, завтра где-то нацарапаешь тот мрамор, а потом начнется: "Компенсируйте, вы испортили, вы виноваты"... Так что, я должен за пять тысяч гривен ходить с сердцем в горле, чтобы потом продавать машину, если что-то не так пойдет? Нет, друзья, вот поэтому и цена 40 000 грн — потому что это не просто работа, это ответственность, нервы и риск, которые не компенсирует ни одна "пятерка", — объясняет плиточник.

Отказался от заказа

В конце концов, Владимир Волоско вообще отказался выполнять заказы за любые деньги.

Мастер монтирует ванну
Мастер рассказал детали заказа
Фото: Facebook

"И знаете что? После того диалога я даже за те сорок не хочу браться. Потому что если уже с первых слов человек не понимает разницу между "поставить" и "сделать качественно и без приключений" — то пусть ищет мастера с OLX, который придет за "дешево", а потом будет говорить: "Оно само треснуло". Так оно и бывает — на покупку деньги есть, а на работу — нет", — подытожил он.

Что пишут люди?

Пользователи сети начали обсуждать диалог в комментариях.

  • "За такие бабки установка этой ванны должна комплектом идти";
  • "Поэтому они и богаты: потому что ни совести, ни сострадания, ни благодарности. Все им должны, а они — никому ничего";
Отзывы читателей
Коментарии читателей
Фото: Facebook
  • "Цену автор выставил адекватную, не спорю. Меня интересует несколько другое — что такого в той ванне, чего нет в ванне не самой простой тысяч так за 20-25, хотя если постараться, то можно и за 15 найти... Она действительно мраморная? Сомневаюсь, максимум какой-то чугуняка", — написал один из участников обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, кассир одной из украинских сетей супермаркетов Виктор Рыбачок предостерег покупателей от так называемых "профессиональных нищих", которые придумали новую схему незаконного заработка.