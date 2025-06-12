До 120 тысяч гривен в месяц: украинец удивил, чем зарабатывает без высшего образования

32-летний плиточник Владимир Волоско рассказал, сколько зарабатывает в месяц. По его словам, у большинства мастеров своего дела график расписан на год вперед.

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Собственным опытом специалист поделился в новом выпуске шоу "Несерьезный разговор", где представители разных профессий рассказывают комику Дмитрию Тютюну об особенностях своей работы.

"В среднем плиточник сегодня зарабатывает 100-120 тысяч гривен в месяц. Даже кто-то скажет: "Ой, там в маленьких городках таких зарплат нет. Я заезжал в свой город и встречался с коллегой. Он такой, понимаешь — две левые руки. Никогда с любовью не делал свою работу. Говорю ему: "Давай ко мне подтягивайся. Тебя немного научу. Он мне говорит: "Ты что, Волоско, гонишь? Я тут объектами так перебираю. Оказывается, у него цена выше, чем у меня, потому что не хватает рабочих", — утверждает мастер.

Люди мыслят стереотипами

Владимир добавил, что многие люди мыслят стереотипами. По его словам, которые работают физически, имеют очень высокие зарплаты в Украине. "Стереотипы у людей такие. Когда к ним приезжает плиточник на машине из салона 2024-2023 гг., не могут поверить", — добавляет Владимир, удивив ведущего шоу.

Зрители в комментариях не сдерживали себя. Некоторые высказывались саркастически. Мол, врачи зарабатывают гораздо меньше, спасая жизни. Другие усомнились в правдивости услышанного.

Владимир Волоско удивил своими заработками Фото: YouTube

"С этого мужика весь интернет смеется уже достаточно давно. Цены максимально завышены, считает все что можно и нельзя. Но работу делает хорошо и так зарабатывает. Вопрос, как всегда, в налогах и хитрости. Его можно брать как пример: как один человек смог задрать цены для всей профессии", — написал один из участников обсуждения.

Мнения зрителей

"Как не послушаешь, то все зарабатывают миллионы, а я всю жизнь на минималках! Где платят такие деньги?";

"Вот заливает, в Англии меньше получают, а тут Украина";

"За две недели работы (ванная, туалет и плитка на пол — 48 кв. м) 50 тысяч гривен заплатили";

"Врачи, спасающие жизни, зарабатывают копейки, человек, который просто был двоечником, — герой, потому что ставит плитку. Мир сошел с ума".

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