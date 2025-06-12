До 120 тисяч гривень в місяць: українець здивував, чим заробляє без вищої освіти

32-річний плиточник Володимир Волоско розповів, скільки заробляє на місяць. За його словами, у більшості майстрів своєї справи графік розписаний на рік вперед.

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Власним досвідом фахівець поділився у новому випуску шоу "Несерйозна розмова", де представники різних професій розповідають коміку Дмитру Тютюну про особливості своєї роботи.

"В середньому плиточник сьогодні заробляє 100-120 тисяч гривень в місяць. Навіть хтось скаже: "Ой, там в маленьких містечках таких зарплат немає. Я заїжджав у своє місто і зустрічався з колегою. Він такий, розумієш — дві ліві руки. Ніколи з любов’ю не робив свою роботу. Кажу йому: "Давай до мене підтягуйся. Тебе трохи навчу. Він мені каже: "Ти що, Волоско, гониш? Я тут об’єктами отак перебираю. Виявляється, у нього ціна вища, аніж в мене, бо не вистачає робітників", — стверджує майстер.

Люди мислять стереотипами

Володимир додав, що багато людей мислять стереотипами. За його словами, які працюють фізично, мають дуже високі зарплати в Україні. "Стереотипи у людей такі. Коли до них приїжджає плиточник на машині з салону 2024-2023 рр., не можуть повірити", — додає Володимир, здивувавши ведучого шоу.

Глядачі у коментарях не стримували себе. Дехто висловлювався саркастично. Мовляв, лікарі заробляють набагато менше, рятуючи життя. Інші засумнівалися у правдивості почутого.

Володимир Волоско здивував своїми заробітками Фото: YouTube

"З цього мужика весь інтернет сміється вже досить давно. Ціни максимально завищені, рахує все що можна і не можна. Але роботу робить добре і так заробляє. Питання, як завжди, у податках й хитрості. Його можна брати як приклад: як одна людина змогла задерти ціни для усієї професії", — написав один з учасників обговорення.

Думки глядачів

"Як не послухаєш, то усі заробляють мільйони, а я усе життя на мінімалках! Де платять такі гроші?";

"Оце заливає, в Англії менше отримують, а тут Україна";

"За два тижні роботи (ванна, туалет і плитка на підлогу — 48 кв. м) 50 тисяч гривень заплатили";

"Лікарі, які рятують життя, заробляють копійки, чоловік, який просто був двієчником, — герой, бо ставить плитку. Світ збожеволів".

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